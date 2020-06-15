Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России

2020
15 июня ФСБ сообщила о задержании в Волгограде 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. У него также изъяли средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и городских пустырях. Однако следствие полагает, что целью было учебное заведение. По информации Следственного комитета России, задержанный подросток планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым он враждовал, а также "иных лиц".
22 апреля ФСБ сообщила о задержании жителя Тюменской области, 2001 года рождения, за подготовку массового убийства в учебном заведении региона. По информации ведомства, у задержанного было изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели.
16 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Задержанный 2006 года рождения. Подросток подтвердил, что изъятое при обыске принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. По версии следствия, в интернете он нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу. В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание. 10 июня стало известно, что уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд.
23 марта ФСБ сообщила, что двое молодых людей, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине. В ходе обысков у них изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи. Позднее стало известно, что одного из задержанных юношей отчислили в 2019 году из Сахалинского горного техникума, второй – был студентом техникума.
18 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении подготовки двух терактов в образовательных учреждениях Керчи. Силовики задержали двух подозреваемых: подростков 2004 и 2003 года рождения. По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По данным следователей, в целях совершения преступлений подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.
26 февраля стало известно, что в Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести. По данным ФСБ, оба несовершеннолетних – граждане России 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья. Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд 12 марта в порядке апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом.
В конце января стало известно, что в закрытом городе Снежинске Челябинской области силовики предотвратили покушение на школу, которое готовили два одноклассника. По данным СМИ, два девятиклассника готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва подростки предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. По данным правоохранительных органов, школьники готовились к покушению на школу с начала учебного года. Планы подростков вскрылись случайно в результате профилактических мероприятий, которые проводили в школах. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е " части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом).
27 января полицией Костромы были обнаружены трое подростков, которые планировали устроить стрельбу в школе. В ходе оперативных мероприятий полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия в учебных заведениях. Он собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми обсуждал проведение акции "скулшутинга" в родной школе. После установления личностей всех участников группы, у них были изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся акции. Семьи подростков были взяты сотрудниками на особый контроль.
2019
24 сентября заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил, что в Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении. Он уточнил, что полиции стало известно, что один из школьников интересуется темой насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности не сообщались. Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
В начале сентября 2019 года стало известно, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва.
Они планировали приобрести оружие и совершить массовое убийство в одном из городских учебных заведений. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству двух и более лиц").
21 февраля сотрудниками УФСБ был задержан студент Александр Онуфриенко. 22 февраля Центральный районный суд Хабаровска арестовал Онуфриенко по обвинению по части 1 статьи 30 и по части 1 статьи 205 УК РФ "приготовление к террористическому акту".
Силовикам удалось выявить намерения Онуфриенко совершить в этот день вооруженное нападение на школу №30 в Хабаровске. Было установлено, что Онуфриенко являлся приверженцем несистемных оппозиционных взглядов и последователем идеологии "стрельбы в школах" (school shooting), планировал совершить массовое убийство людей по мотивам политической ненависти и вражды. При обыске по его месту жительства были обнаружены и изъяты листовки запрещенной в России экстремистской организации РНЕ, символика school shooting, а также поясная разгрузка для переноски боеприпасов, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряженных картечью. 20 февраля 2020 года суд в Хабаровске приговорил 19-летнего Александра Онуфриенко к восьми годам лишения свободы. При вынесении приговора суд учел то, что Онуфриенко сотрудничал со следствием и признал свою вину.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников