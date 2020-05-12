Меры борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Московской области

коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.
Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным способом было организовано на входах в метро.
10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.
В Московской области аналогичные меры стали вводится на неделю позже: режим повышенной готовности был введен с 13 марта, а через три дня запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек.
С 16 марта одновременно в Москве и Подмосковье было введено свободное посещение в школах и детских садах. С 17 марта режим свободного посещения был распространен на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования были закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Также были закрыты колледжи.
Столичные вузы также перешли на дистанционную форму обучения.
Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. С 26 марта москвичей и жителей Подмосковья старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.
18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Власти Подмосковья такие рекомендации выдали еще 12 марта.
С 25 марта в Москве и Московской области на фоне осложнения ситуации с распространением коронавируса были временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а также кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и под открытым небом.
Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте Москвы и Московской области для школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.
После обращения президента в Москве и Московской области с 28 марта были введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Начало сезона работы летних веранд (кафе) было перенесено на 15 июня.
30 марта домашний режим самоизоляции был введен для всех жителей Москвы и Подмосковья независимо от возраста. Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.
Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая.
Все ранее введенные ограничения в Москве и Московской области были продлены до 1 мая, также было запрещено посещение городских парков, усадеб и зон отдыха.
9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, а губернатор Московской области постановление о временном порядке посещения кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Кроме того, на весенние религиозные праздники не стали вводить специальные автобусные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов Подмосковья.
С 13 апреля в Москве и Московской области был введен ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Кроме того, было временно приостановлено оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области или города Москвы. Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.
28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.
Действующие ограничения в Москве и Московской области также были продлены до 11 мая.
Кроме того, была приостановлена организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года.
С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы и губернатором Подмосковья были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных учреждениях.
10 марта было принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая инфекционная больница была открыта. Также были проведены реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 корпусов).
Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне, а в Московской области – на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и выставочного центра "Крокус Экспо" в Красногорске.
7 мая руководители Москвы и Московской области продлили режим самоизоляции граждан до 31 мая 2020 года. Мэр Москвы также продлил временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
Кроме того, с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы и Московской области вводится масочный и перчаточный режим.
При этом было объявлено, что с 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. К работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства. В Подмосковье также решили ввести некоторое ослабление введенных ограничений, в регионе разрешили проводить строительные и ремонтные работы, также вернуться к работе промышленным предприятиям. В Подмосковье открываются магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада. При условии соблюдения ими требований отраслевого стандарта, принятого в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, который утверждается по согласованию с главным санитарным врачом Московской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников