В Подмосковье откроют магазины стройматериалов

Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области. Архивное фото

Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада откроют в Магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада откроют в Подмосковье с условием соблюдения отраслевых стандартов и санитарных требований, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Андрей Воробьев (губернатор) подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно. Что нового: разрешаются строительные и ремонтные работы, также работа промышленных предприятий. Открываются магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада. При условии соблюдения ими требований отраслевого стандарта, принятого в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, который утверждается по согласованию с главным санитарным врачом Московской области", - говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в отраслевых стандартах, кроме санитарных требований, будет содержаться порядок определения стюардов – контролёров COVID-19, которые будут следить за соблюдением в организации отраслевых стандартов (для организаций с численностью более 100 работников), также необходимость проведения обязательного тестирования на коронавирус работников.

В оперштабе отмечают, что начинать работу указанные организации смогут с даты направления уведомления о готовности организации к работе по требованиям, указанным в отраслевых стандартах, в отраслевой центральный исполнительной орган государственной власти Подмосковья и структуру местного самоуправления.

"Отраслевые ЦИОГВ (Центральные исполнительные органы государственной власти) будут мониторить соблюдение организациями требований отраслевого стандарта и, при выявлении нарушений, направят уведомление о таких нарушениях главному государственному санитарному врачу по Московской области для принятия мер по приостановления их деятельности", - следует из сообщения.