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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T01:50
https://ria.ru/20200507/1571128663.html
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
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РИА Новости

В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая

23:38 07.05.2020 (обновлено: 01:50 08.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подмосковные власти продлили ограничительные меры и режим самоизоляции до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
До этого срока продолжают действовать ранее введенные ограничения. Режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет, а также те, у которых есть заболевания, повышающие риск неблагоприятного исхода. Этот режим обеспечивается по месту проживания "либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах".
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Кроме того, жители Подмосковья обязаны оставаться по месту жительства, кроме случаев обращения за экстренной медпомощью, пути на работу, а также в ближайший магазин, выгула домашних животных в 100 метрах от места жительства и выноса мусора.
До 31 мая приостановлено посещение образовательных учреждений, по 11 мая — обучение в дистанционном режиме. При этом учебный год завершится в соответствии с учебным планом конкретного учреждения. Образовательные организации сами примут решение, вводить ли режим свободного посещения дистанционных занятий.
Воробьев также поручил организовать для учеников первых-четвертых классов дежурные группы численностью не более 12 человек. Кроме того, школьники, имеющие право на обеспечение бесплатным питанием, должны будут получить продуктовые наборы.
До 31 июля приостановлена организация летней оздоровительной кампании для детей на базе подмосковных школ.
Также в Московской области до конца месяца запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий. Закрыты рестораны, бани и салоны красоты. Каршеринг также не будет работать.
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Ранее мэр Сергей Собянин также до 31 мая продлил временные ограничения в Москве. Помимо этого, в столице ввели обязательный масочный и перчаточный режим в общественном транспорте и на работе. За нарушение этих требований грозит штраф.
При этом в Москве разрешили работу строительных и промышленных предприятий.

Коронавирус в России

В России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.
В среду президент Владимир Путин провел совещание по ситуации с COVID-19 и выслушал рекомендации по выходу из режима самоизоляции и отмене ограничений. В частности, глава Роспотребнадзора предложила делать это в три этапа.
Глава государства согласился с этим, отметив, что решение будет приниматься в каждом конкретном регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
На каком основании?
7 мая, 23:47
СМСергей Морозов
27212117
Не дожидаясь Путина, сами решили продлить...
7 мая, 23:42
MLMarkus Lattrell
102010311
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