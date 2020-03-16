В Подмосковье ввели запрет на мероприятия с участием более 50 человек

"Вместе с мэром Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий, раньше было до 5 тысяч, сейчас мы радикально снизили. Сегодня мероприятия только 50 человек могут проводиться в разных муниципалитетах", - сказал губернатор.