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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:20+0300
https://ria.ru/20200316/1568690654.html
В Подмосковье ввели запрет на мероприятия с участием более 50 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568653321_0:75:3234:1894_1036x0_80_0_0_74f24015036ee77a12d61853ae384562.jpg
РИА Новости

В Подмосковье ввели запрет на мероприятия с участием более 50 человек

19:20 16.03.2020
1710
© Виталий БелоусовВрачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
© Виталий Белоусов
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек вводится в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
"Вместе с мэром Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий, раньше было до 5 тысяч, сейчас мы радикально снизили. Сегодня мероприятия только 50 человек могут проводиться в разных муниципалитетах", - сказал губернатор.
Он уточнил, что ограничение распространяется на театры, кино, спортивные мероприятия.
Ранее Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона введён режим свободного посещения.
Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает "горячая линия" по номеру телефона ‪8-800-550-50-30‬.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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