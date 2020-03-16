В Подмосковье ввели запрет на мероприятия с участием более 50 человек

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек вводится в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
"Вместе с мэром Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий, раньше было до 5 тысяч, сейчас мы радикально снизили. Сегодня мероприятия только 50 человек могут проводиться в разных муниципалитетах", - сказал губернатор.
Он уточнил, что ограничение распространяется на театры, кино, спортивные мероприятия.
Ранее Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона введён режим свободного посещения.
Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает "горячая линия" по номеру телефона 8-800-550-50-30.