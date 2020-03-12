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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

19:02 12.03.2020 (обновлено: 20:25 12.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд с плакатами в московском колл-центре по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
Стенд с плакатами в московском колл-центре по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Подмосковье с 13 марта ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.
С этого момента будут запрещены мероприятия с числом участников до 5 тысяч человек.
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На особый режим переходят органы управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, региональному минздраву поручили привести в полную готовность медицинские учреждения. В частности, они должны быть готовы к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Также необходимо активизировать разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также важности своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.
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Жители Подмосковья, приехавшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, должны соблюдать двухнедельный карантин. Для них будет работать круглосуточная горячая линия по телефону 8-800-550-50-30.

Пандемия Covid-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
Наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. Китайские власти, в свою очередь, объявили, что КНР преодолела пик эпидемии.
В России зарегистрировали 28 случаев Covid-19: 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у итальянца. Некоторые из них уже вылечились.
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