В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Стенд с плакатами в московском колл-центре по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Подмосковье с 13 марта ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса , следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.

С этого момента будут запрещены мероприятия с числом участников до 5 тысяч человек.

На особый режим переходят органы управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, региональному минздраву поручили привести в полную готовность медицинские учреждения. В частности, они должны быть готовы к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Также необходимо активизировать разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также важности своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

Жители Подмосковья, приехавшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, должны соблюдать двухнедельный карантин. Для них будет работать круглосуточная горячая линия по телефону 8-800-550-50-30.

Пандемия Covid-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.

Наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. Китайские власти, в свою очередь, объявили, что КНР преодолела пик эпидемии.