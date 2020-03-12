Власти Подмосковья призвали перейти на дистанционную работу

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Подмосковья рекомендуют работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
"Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Подмосковья, рекомендовать перевод работников на дистанционную службу", - говорится в соответствующем пункте документа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды