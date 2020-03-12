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Власти Подмосковья призвали перейти на дистанционную работу
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РИА Новости

Власти Подмосковья призвали перейти на дистанционную работу

17:35 12.03.2020 (обновлено: 17:44 12.03.2020)
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Подмосковья рекомендуют работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
"Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Подмосковья, рекомендовать перевод работников на дистанционную службу", - говорится в соответствующем пункте документа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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