В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу до 11 мая

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок ограничений по коронавирусу в регионе до 11 мая включительно, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.
"Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11.05.2020г. включительно", - говорится в сообщении.
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