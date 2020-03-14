В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ с 16 марта

"Начиная с понедельника, 16 марта, во всех подмосковных школах и детских садах вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме. Соответствующие инструкции доводятся до всех руководителей учреждений. Эти меры вводятся на период действия режима повышенной готовности", - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.