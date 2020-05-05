В Подмосковье продолжат увеличивать количество инфекционных коек

"Андрей Воробьев провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённое борьбе с коронавирусом. Главное: ... количество инфекционных коек нужно продолжать увеличивать. Скоро откроются госпитали в Крокусе и Патриоте", - говорится в сообщении.