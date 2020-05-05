В Подмосковье продолжат увеличивать количество инфекционных коек

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Количество инфекционных коек в Подмосковье продолжат увеличивать, также в регионе набирают врачей, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва.
"Андрей Воробьев провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённое борьбе с коронавирусом. Главное: ... количество инфекционных коек нужно продолжать увеличивать. Скоро откроются госпитали в Крокусе и Патриоте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе продолжают искать врачей для лечения заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф