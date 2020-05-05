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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:08
https://ria.ru/20200505/1570989859.html
В Подмосковье продолжат увеличивать количество инфекционных коек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b56ae6a27e606b4c3b99e06e130e7bcb.jpg
РИА Новости

В Подмосковье продолжат увеличивать количество инфекционных коек

15:08 05.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Количество инфекционных коек в Подмосковье продолжат увеличивать, также в регионе набирают врачей, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьёва.
"Андрей Воробьев провёл селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвящённое борьбе с коронавирусом. Главное: ... количество инфекционных коек нужно продолжать увеличивать. Скоро откроются госпитали в Крокусе и Патриоте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе продолжают искать врачей для лечения заболевших.
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