В Подмосковье ввели "масочный режим"

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.
"Гражданам в период с 1 мая по 11 мая включительно <...> рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях)", — говорится в документе.
С 12 мая мера по использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах становится обязательной, следует из документа.
Кроме того, в телеграм-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье отмечается, что документ содержит поручение обеспечить наличие масок в подведомственной сети аптек. Другим аптечным сетям окажут содействие в приобретении масок.
"Социально незащищенные слои населения будут обеспечиваться масками на льготных условиях. Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски", — добавляется в сообщении.
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