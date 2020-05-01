В Подмосковье ввели "масочный режим"

"Гражданам в период с 1 мая по 11 мая включительно <...> рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях)", — говорится в документе.