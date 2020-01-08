Газопровод "Турецкий поток"

Однако подписание межправительственного соглашения затянулось, в процессе согласования претерпели изменения первоначальные договоренности по проекту. Впоследствии "Газпром" стал считать реалистичным строительство двух ниток газопровода общей мощностью до 32 миллиардов кубометров газа в год.

Протяженность морского участка "Турецкого потока" составляет более 930 километров. Свое начало он берет от компрессорной станции (КС) "Русская" в районе города Анапа Краснодарского края и проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Точка выхода на сушу – район населенного пункта Кыйыкей. Далее сухопутная транзитная нитка проведет газ до границы Турции с сопредельными странами. Точкой сдачи газа для турецких потребителей определен Люлебургаз, для европейских – участок турецко-греческой границы в местности Ипсала. Протяженность турецкого сухопутного участка газопровода – 180 километров.