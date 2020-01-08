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Газопровод "Турецкий поток"
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РИА Новости

Газопровод "Турецкий поток"

08:45 08.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Турецкий поток" – новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Решение о строительстве "Турецкого потока" было принято после того, как Россия из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток", который должен был пройти по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, а далее по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.
1 декабря 2014 года был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" между ОАО "Газпром" (с июля 2015 года – ПАО "Газпром") и турецкой компанией Botas Petroleum Pipeline Corporation. Документ предполагал поставки объемом 63 миллиарда кубометров газа в год.
Однако подписание межправительственного соглашения затянулось, в процессе согласования претерпели изменения первоначальные договоренности по проекту. Впоследствии "Газпром" стал считать реалистичным строительство двух ниток газопровода общей мощностью до 32 миллиардов кубометров газа в год.
Проект был заморожен на фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС российского Су-24. Достичь договоренности о возобновлении работы по "Турецкому потоку" удалось на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2016 года "Газпром" получил первые разрешения органов власти Турции на реализацию газопровода. 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по строительству газопровода "Турецкий поток". Закон о его ратификации был подписан президентом Турции 6 декабря 2016 года, президентом РФ – 7 февраля 2017 года.
Согласно проекту, мощность первой и второй ниток газопровода "Турецкий поток" составит по 15,75 миллиардов кубических метров каждая.
Протяженность морского участка "Турецкого потока" составляет более 930 километров. Свое начало он берет от компрессорной станции (КС) "Русская" в районе города Анапа Краснодарского края и проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Точка выхода на сушу – район населенного пункта Кыйыкей. Далее сухопутная транзитная нитка проведет газ до границы Турции с сопредельными странами. Точкой сдачи газа для турецких потребителей определен Люлебургаз, для европейских – участок турецко-греческой границы в местности Ипсала. Протяженность турецкого сухопутного участка газопровода – 180 километров.
Технологии строительства и эксплуатации подводного газопровода предполагают минимальное воздействие на экологию, геологию морского дна, качество воды и морскую среду, в том числе естественную среду обитания морских организмов, млекопитающих, морских птиц, а также на рыболовство.
Стоимость строительства газопровода "Газпром" оценивалось примерно в семь миллиардов евро.
Для укладки первой и второй нити морского участка оператор строительства дочернее общество ПАО "Газпром" South Stream Transport B.V. подписало контракты с швейцарской компанией Allseas Group – мировым лидером строительства подводных трубопроводов и сооружений.
Строительство морского участка началось 7 мая 2017 года у российского побережья.
23 июня 2017 года в Черном море началась укладка глубоководной части газопровода. Трубы для укладки приваривались к основной нитке газопровода на борту специализированного судна, каждый сварной шов автоматически проверялся ультразвуковой системой, затем на швы наносилось полипропиленовое покрытие для защиты от коррозии. При этом на судне работало шесть сварочных станций, скорость сварки одного шва составляла десять минут.
22 июля 2018 года работы по строительству газопровода начались в прибрежной зоне Турции. Они включили подготовку траншей протяженностью 2,4 километра от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла.
19 ноября 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока". Компании будет принадлежать весь морской участок.
В июне 2019 года "Газпром" сообщил о полной готовности к началу эксплуатации КС "Русская" и участка берегового примыкания в России, где проводились пуско-наладочные работы. В Турции на тот момент было выполнено более 80% строительно-монтажных работ по сооружению приемного терминала.
19 ноября 2019 года "Газпром" сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом.
Открытие газопровода "Турецкий поток" намечено на 8 января 2020 года с участием президентов России и Турции.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию – в Сербию и Венгрию.
30 ноября 2019 года турецкая сторона сделала "золотой" сварной шов, соединивший "Турецкий поток" с газопроводом "Балканский поток", который пролегает на болгарской территории. Протяженность газопровода в Болгарии – 11 километров. Необходимую инфраструктуру должны построить в Болгарии в первой половине 2020 года. Планируется, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербию по "Турецкому потоку" 31 мая 2020 года.
25 декабря 2019 года завершилось строительство сербского участка газопровода "Турецкий поток". Укладка 403 километров трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии производилась компанией Gastrans – совместным предприятием "Газпрома" и сербской государственной компании "Сербиягаз". Пропуская способность участка составит 12,87 миллиарда кубометров на входе и около десяти миллиардов на выходе.
Компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию будет достроена в 2020 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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