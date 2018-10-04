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Эксперт: политизировать коммерческий проект – это очень опасный путь

(обновлено: 13:55 04.10.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове ГотландПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российский лидер Владимир Путин напомнил Европе о слабости Болгарии в ситуации с "Южным потоком". В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что не в интересах ЕС поддаваться на финансово-политический шантаж.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем выразил надежду, что вся Европа при реализации проекта "Северный поток-2" не будет выглядеть как Болгария, отказавшаяся в свое время от реализации газопровода "Южный поток".

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
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"Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела, как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы", – сказал Путин.

Одной из важнейших тем переговоров с Курцем стал газовый вопрос. Плодотворное сотрудничество Москвы и Вены в энергетической отрасли является одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия, заявил президент России. Он отметил, что Москва исходит из того, что Европа наряду с Россией заинтересована в реализации проекта газопровода "Северный поток-2", и он будет построен.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что не в интересах ЕС поддаваться на финансово-политический шантаж.

"Президент напрямую сказал о ситуации вокруг строительства "Южного потока". Это строительство было в интересах Болгарии, в интересах Европейского союза – получение инвестиций, развитие инфраструктуры, энергобезопасность… И все это было заблокировано усилиями ЕС и особенно усилиями Вашингтона. Есть свидетельства, что болгарам угрожали тем, что их "отрежут" от европейских фондов, перестанут перечислять средства, которые являются важным источником наполнения болгарской казны. То есть был прямой финансово-политический шантаж. Сейчас мы такую же историю наблюдаем на примере "Северного потока-2". Конечно, Германия – это не то же, что Болгария. Но в отношении Германии тоже допускаются шантажистские методы: мол, купите наш более дорогой газ и уже сейчас откажитесь от сохранения поставок российского газа. Это говорят и политики Германии, и бизнес. Потому что это очень опасный путь – политизировать экономический, коммерческий проект, от которого к тому же зависит энергетическая безопасность Европы", – сказал Алексей Гривач.

Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина. Одним из важнейших поставщиков газа в ЕС в настоящее время является Россия. В конце сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал, что США оказывают серьезное давление на Европу по энергосотрудничеству с Россией, это является "абсолютно неприемлемым политическим нажимом".

Глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи с ИО МИД РФ Сергеем Лавровым. 10 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Южный поток" – нереализованный международный проект газопровода, который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, вместо которого в 2016 году пришел новый проект газопровода "Турецкий поток". 

В декабре 2014 года президент России Владимир Путин во время переговоров в Турции заявил, что Россия не может продолжать реализацию "Южного потока" из-за неконструктивной позиции Евросоюза и что подписан меморандум о строительстве газопровода такой же мощности в Турцию, а также расширении газопровода "Голубой поток".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

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