Кремль подтвердил намерение Путина и Эрдогана открыть "Турецкий поток"

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около 10 миллиардов на выходе. Генеральным заказчиком является компания Gastrans. Один из самых сложных участков проходит под рекой Дунай в районе города Смедерево в 50 км на юго-восток от Белграда.

"Что касается "Турецкого потока", то здесь я могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект после того, как именно к этому времени, к началу января, все наземные работы на турецкой территории будут завершены", - сказал Песков журналистам.

Он также напомнил, что продолжается работа по "Северному потоку 2".

"Мы надеемся, что в сроки он будет завершен", - заключил Песков.