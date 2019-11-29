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РИА Новости

Кремль подтвердил намерение Путина и Эрдогана открыть "Турецкий поток"

14:54 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган действительно планируют вместе открыть газопровод "Турецкий поток" в начале января 2020 года, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около 10 миллиардов на выходе. Генеральным заказчиком является компания Gastrans. Один из самых сложных участков проходит под рекой Дунай в районе города Смедерево в 50 км на юго-восток от Белграда.
Строительство газопровода Турецкий поток
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"Что касается "Турецкого потока", то здесь я могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект после того, как именно к этому времени, к началу января, все наземные работы на турецкой территории будут завершены", - сказал Песков журналистам.
Он также напомнил, что продолжается работа по "Северному потоку 2".
"Мы надеемся, что в сроки он будет завершен", - заключил Песков.
Строительство газопровода Турецкий поток
28 ноября, 14:59
В Сербии построили уникальный участок "Турецкого потока"
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. С августа 2018 года Дания оставалась последней страной, не одобрившей строительство, и выдала разрешение только в октябре текущего года.
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Северный поток — 2Турецкий потокДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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