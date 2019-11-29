Строители ветки от "Турецкого потока" в Сербии поставили рекорд

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Соединительный газопровод на территории Соединительный газопровод на территории Сербии от Болгарии к Венгрии, в который ожидается подача газа из " Турецкого потока ", поставил европейский рекорд по скорости и сложности при прохождении под Дунаем, сообщили строители.

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около 10 миллиардов на выходе. Генеральным заказчиком является компания Gastrans. Один из самых сложных участков проходит под рекой Дунай в районе города Смедерево в 50 км на юго-восток от Белграда.

"Самый большой и значимый переход через реку Дунай, его протяженность – 1402 метра… Были некоторые сложности в связи со сложной геологией под Дунаем, встречались угольные слои, несмотря на это, переход был выполнен за 32 дня, работы проводились в штатном режиме, что является рекордом", - заявил российским журналистам начальник производственно-технического управления Евгений Ульрих.

"Этот переход через реку Дунай третий по величине в мире. Первый был построен в Новой Зеландии, второй в США, а третий здесь, причем наш переход первый подобный в Европе. Это европейский рекорд по строительству переходов под водными преградами методом direct pipe (проталкивание заранее сваренной трубы через подготовленные микротоннели)", - подчеркнул Ульрих.

Диаметр магистрального газопровода на переходе через Дунай составляет около 1,2 метра, для защиты трубы при проталкивании она покрыта специальным высокопрочным материалом. Директор по строительству добавил, что труба на других участках газопровода трижды пересекает реку Мораву, а также Тамиш, Тису, реки поменьше и водные каналы.

Турецкий поток в Сербии

Министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич сообщал в ноябре РИА Новости, что в 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, а также при поддержке "Газпрома" расширять подземное газохранилище "Банатский двор".