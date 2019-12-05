Премьер Болгарии объяснил задержки с "Турецким потоком"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.

Так он ответил на заявление российского лидера Владимира Путина, который упрекнул Болгарию в том, что она сознательно затягивает реализацию проекта.

Российский президент отметил, что болгарское руководство, после того как сорвало строительство "Южного потока", неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Но и здесь, видимо под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Он добавил, что если болгарские власти не желают ускорять работу по "Турецкому потоку", то Россия найдет другие возможности для транзита газа на юг Европы.

"Мы поздно начали"

Борисов, со своей стороны, подчеркнул, что Болгария следует процедурам ЕС.

"Каждый имеет право искать альтернативные маршруты, мы ищем альтернативную диверсификацию", — заявил он в эфире телеканала bTV

Премьер добавил, что приглашает Путина лично приехать и посмотреть, с какой скоростью идет прокладка газопровода — около пяти километров в день.

"Мы поздно начали из-за того, что должны были пройти множество процедур. Процедуры мы выполняем, следовательно, уверены, что мы его построим. А когда у нас будут такие огромные мощности и готовые газовые магистрали в следующем году, поверьте мне, и для русского газа это будет единственная быстрая и хорошая альтернатива", — подчеркнул Борисов.

"Выстрел в ногу"

Ситуацию со строительством "Турецкого потока" в Болгарии прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его мнению, если Болгария намеренно затягивает реализацию проекта, то это похоже на выстрел в ногу.

"Это проект, который выгоден абсолютно всем. Мне кажется, что, как и с "Северным потоком — 2", это решенная история. "Северный поток — 2" в какой-то момент был поставлен на паузу, потому что колебалась Дания, но в итоге все согласовали. Думаю, Болгария может быть сопоставлена по своим колебаниям с Данией. Ничего страшного не вижу на этой территории. А глобально Болгария — удивительная страна, где наибольший разлад между общей русофильской настроенностью населения и наиболее недружественной по отношению к России традиционной политикой", — сказал он в эфире радио Sputnik

Как пойдет "Турецкий поток"

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, запустить газопровод планируется 8 января. Сейчас "Газпром" заканчивает пусконаладочные мероприятия, обе нитки уже заполнены газом.

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. В Болгарии инфраструктуру для этого должны построить в первой половине 2020 года.