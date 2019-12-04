Вучич заявил, что Сербия попросит у России помощи в снабжении газом

Сербский президент прибыл в Сочи, где в среду ожидается его встреча с главой российского государства. По словам Вучича, Белград до сих пор получал природный газ исключительно через Украину и Венгрию.

"Мы обеспечили газом и наполнили подземное газохранилище Банатски двор, где размещается 450 миллионов кубометров газа, мы дополнительно обеспечили место еще для 100 миллионов кубометров, чтобы могли в первом квартале добавлять по 2,5 миллиона кубометров газа в день, так как не можем больше", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии из Сочи.

"По договору с РФ у нас есть 6,2 миллиона кубометров, а расходы – около 12 миллионов кубометров газа и сейчас ищем, где взять оставшееся… Когда закупаете на рынке, вы должны заранее резервировать необходимые объемы, поэтому не можете по таким выгодным ценам получить и это. Уверен, что наши российские друзья помогут нам решить эту проблему", - подчеркнул сербский президент.

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год.

Министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич сообщал в ноябре РИА Новости, что в 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, а также при поддержке "Газпрома" расширять подземное газохранилище "Банатский двор".