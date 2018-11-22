МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season).

Отмечается, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021-го и в Словакию во второй половине 2022-го.

Так, болгарские компании проведут аукцион на будущие мощности газопроводов в декабре. Они полностью соответствуют мощностям одной нитки "Турецкого потока", подчеркивает издание.

В свою очередь, операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет, пишет "Коммерсант".

По словам источников газеты, все предложенные мощности планирует забронировать "Газпром".

Таким образом,

российская компания собирается запустить обе нитки "Турецкого потока" в эксплуатацию уже с 2020 года, а с 2022-го получится отказаться от транзита через Украину.