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Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
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РИА Новости

Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"

13:02 09.12.2019 (обновлено: 13:37 09.12.2019)
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Болгария сможет обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из "Турецкого потока" с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов в интервью изданию "24 часа".
Он отметил, что 30 ноября турецкая сторона сделала "золотой" сварной шов, соединивший "Турецкий поток" с газопроводом "Балканский поток", который пролегает на болгарской территории.
Строительство газопровода Турецкий поток
4 декабря, 16:51
Путин: "Турецкий поток" укрепит энергетическую стабильность Европы
По словам Малинова, к концу этой недели "Булгартрансгаз" приступит к заполнению газом участка трубопровода протяженностью 11 километров на своей территории, а Турция, в свою очередь, проведет газ по своему 140-километровом участку.

"Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря", — сказал он.

"Турецкий поток"

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка требуется для поставок российского газа турецким потребителям, вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запуск трубопровода планируется с 8 января. Тогда же "Газпром" заполнил топливом обе нитки.
Строительство газопровода Турецкий поток
5 декабря, 10:09Сказано в эфире
Выстрел в ногу. Эксперт о затягивании строительства "Турецкого потока"Болгария сознательно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории, вероятно, из-за давления со стороны, заявил президент РФ Владимир Путин. В эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок прокомментировал ситуацию.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. В Болгарии необходимую инфраструктуру должны построить в первой половине 2020-го.
Ранее Владимир Путин заявлял, что София сознательно затягивает строительство на своей территории, вероятно, из-за давления со стороны. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
19 ноября 2018, 02:32
Газопровод "Турецкий поток"
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Турецкий потокТурцияРоссияБолгарияВ миреЭкономика
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