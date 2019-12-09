Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Болгария сможет обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из Болгария сможет обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из "Турецкого потока" с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов в интервью изданию "24 часа".

Он отметил, что 30 ноября турецкая сторона сделала "золотой" сварной шов, соединивший "Турецкий поток" с газопроводом "Балканский поток", который пролегает на болгарской территории.

По словам Малинова, к концу этой недели "Булгартрансгаз" приступит к заполнению газом участка трубопровода протяженностью 11 километров на своей территории, а Турция, в свою очередь, проведет газ по своему 140-километровом участку.

"Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря", — сказал он.

"Турецкий поток"

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка требуется для поставок российского газа турецким потребителям, вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запуск трубопровода планируется с 8 января. Тогда же "Газпром" заполнил топливом обе нитки.

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. В Болгарии необходимую инфраструктуру должны построить в первой половине 2020-го.