Путин допустил подключение Италии к "Турецкому потоку"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия изучает возможность подключения Италии к газопроводу "Турецкий поток", сообщил Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что сейчас изучаются вопросы, касающиеся инфраструктуры, и варианты подключения Италии к газопроводу.

"Это может быть через Болгарию, это может быть даже через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что участие Евросоюза и других стран в проекте "Турецкий поток" возможно при наличии гарантий, что не повторится история с "Южным потоком".

"Турецкий поток"

В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства газопровода из России в Турцию "Турецкий поток".

Проект предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Начать поставки газа планируется в конце 2019 года. Укладку морской части "Турецкого потока" начали 7 мая 2017 года. 13 июля 2018 года сообщалось, что "Газпром" построил 66% морского участка "Турецкого потока".

Решение о строительстве этого газопровода приняли после того, как в декабре 2014 года Россия из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток". Он должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.