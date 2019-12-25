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Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
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РИА Новости

Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"

13:00 25.12.2019 (обновлено: 14:00 25.12.2019)
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Строительство сербского участка газопровода "Турецкий поток" закончено, сообщило агентство Блумберг.
"Gastrans, совместное предприятие (СП) сербской государственной компании "Сербиягаз" и российского "Газпрома", завершило укладку 403 километров трубопровода через страну от границы с Болгарией до северного соседа — Венгрии", — пишет агентство со ссылкой на интервью главы Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича телеканалу РТС.
Теперь осталось достроить болгарский фрагмент. Как ожидается, это должно произойти в мае, после чего пойдут первые поставки в Юго-Восточную Европу.
Заявлено, что импорт в Сербию составит 8,7 миллиона кубометров в день, или более трех миллиардов в год. Это должно удовлетворить растущий внутренний спрос, кроме того, часть объема будет экспортироваться в Боснию и Герцеговину.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
20 декабря, 14:24
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Запуск ожидается 8 января 2020 года. "Газпром" в конце ноября сообщил, что пусконаладочные мероприятия находятся на завершающем этапе, обе нитки заполнены сырьем.
Строительство газопровода Турецкий поток
4 декабря, 16:51
Путин: "Турецкий поток" укрепит энергетическую стабильность Европы
22700117
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СербиягазДушан БаятовичТурецкий потокГазпромСербияЭкономика
Популярные комментарии
Сербы - Молодцы! Проблема теперь опять в Болгарии, эти провокаторы опять тихо саботируют Турецкий поток на своей территории.
25 декабря, 13:02
Арсений Понфиленко
1300000
Эти страны аграрные, им газ нужен только дома отапливать пару месяцев в году
25 декабря, 13:15
Сергей Кукин
010018
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