Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Строительство сербского участка газопровода Строительство сербского участка газопровода "Турецкий поток" закончено, сообщило агентство Блумберг

"Сербиягаз" ) Душана Баятовича телеканалу РТС. "Gastrans, совместное предприятие (СП) сербской государственной компании "Сербиягаз" и российского "Газпрома", завершило укладку 403 километров трубопровода через страну от границы с Болгарией до северного соседа — Венгрии", — пишет агентство со ссылкой на интервью главы Srbijagas (телеканалу РТС.

Теперь осталось достроить болгарский фрагмент. Как ожидается, это должно произойти в мае, после чего пойдут первые поставки в Юго-Восточную Европу.

Заявлено, что импорт в Сербию составит 8,7 миллиона кубометров в день, или более трех миллиардов в год. Это должно удовлетворить растущий внутренний спрос, кроме того, часть объема будет экспортироваться в Боснию и Герцеговину.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.