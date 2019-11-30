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РИА Новости

Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"

15:32 30.11.2019 (обновлено: 22:24 30.11.2019)
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Газопровод "Турецкий поток" откроют 8 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы дадим старт еще одному газопроводу, "Турецкий поток", 8 января в Стамбуле", — сказал он на церемонии открытия газопровода TANAP, которая прошла в провинции Эдирне на северо-западе страны. Трансляцию вел телеканал NTV.
Строительство газопровода Турецкий поток
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Строители ветки от "Турецкого потока" в Сербии поставили рекорд
Как рассказал на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин откроет газопровод вместе с Эрдоганом. Такое намерение оба президента подтвердили в недавнем телефонном разговоре, добавил пресс-секретарь.
На прошлой неделе сообщалось, что на газопроводе завершаются пусконаладочные работы. "Газпром" уже заполнил газом обе нитки на всем протяжении от береговых объектов около Анапы до приемного пункта в районе Кыйыкей на побережье Турции.
Две нитки газопровода "Турецкий поток" мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая проложены по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет по трубопроводу, который сейчас строят в Сербии от границы с Болгарией до Венгрии. Это ветка протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около десяти миллиардов на выходе. Генеральным заказчиком выступает компания Gastrans. Один из самых сложных участков проходит под рекой Дунай в районе города Смедерево, в 50 километрах к юго-востоку от Белграда.
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
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В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
8011856826
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Турецкий потокТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
Популярные комментарии
Меня бесконечно веселят комментаторы, злорадствующие по поводу Украины. Вы лучше скажите, какая вам-то радость с этого потока? Миллер новую яхту купит?
30 ноября, 16:02
Vladimir Mabi
10211711188
Я рад, что со временем можно будет забыть об уКраине.
30 ноября, 16:06
Ivan Romanov
19830426
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