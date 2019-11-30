Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"

АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Газопровод "Турецкий поток" откроют 8 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы дадим старт еще одному газопроводу, "Турецкий поток", 8 января в Стамбуле", — сказал он на церемонии открытия газопровода TANAP, которая прошла в провинции Эдирне на северо-западе страны. Трансляцию вел телеканал NTV.
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Как рассказал на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин откроет газопровод вместе с Эрдоганом. Такое намерение оба президента подтвердили в недавнем телефонном разговоре, добавил пресс-секретарь.
На прошлой неделе сообщалось, что на газопроводе завершаются пусконаладочные работы. "Газпром" уже заполнил газом обе нитки на всем протяжении от береговых объектов около Анапы до приемного пункта в районе Кыйыкей на побережье Турции.
Две нитки газопровода "Турецкий поток" мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая проложены по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет по трубопроводу, который сейчас строят в Сербии от границы с Болгарией до Венгрии. Это ветка протяженностью 402 километра, пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около десяти миллиардов на выходе. Генеральным заказчиком выступает компания Gastrans. Один из самых сложных участков проходит под рекой Дунай в районе города Смедерево, в 50 километрах к юго-востоку от Белграда.