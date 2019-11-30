Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"

"Мы дадим старт еще одному газопроводу, "Турецкий поток", 8 января в Стамбуле", — сказал он на церемонии открытия газопровода TANAP, которая прошла в провинции Эдирне на северо-западе страны. Трансляцию вел телеканал NTV

Как рассказал на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин откроет газопровод вместе с Эрдоганом. Такое намерение оба президента подтвердили в недавнем телефонном разговоре, добавил пресс-секретарь.

На прошлой неделе сообщалось, что на газопроводе завершаются пусконаладочные работы. "Газпром" уже заполнил газом обе нитки на всем протяжении от береговых объектов около Анапы до приемного пункта в районе Кыйыкей на побережье Турции.

Две нитки газопровода "Турецкий поток" мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая проложены по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.