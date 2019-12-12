Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T16:45+0300
https://ria.ru/20191212/1562321084.html
Посол: премьер Болгарии пообещал транзит газа из РФ в Сербию 31 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/153346/13/1533461345_0:0:2700:1519_1036x0_80_0_0_aaea4062947845ff7fcd90b4e6918276.jpg
РИА Новости

Посол: премьер Болгарии пообещал транзит газа из РФ в Сербию 31 мая

16:45 12.12.2019
1661
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров заявил, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал ему, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербии по "Турецкому потоку" уже 31 мая будущего года.
"Я спросил его прямо: господин Бойко Борисов, когда русский газ пойдет в Сербию (через Болгарию, - Прим. ред.)? Он сказал: 31 мая. Я говорю: 31 мая? Хорошо, так я сообщаю в Москву, что 31 мая газ из России по балканскому газопроводу (имеется в виду балканский фрагмент "Турецкого потока", - ред.) пойдет в Сербию", - рассказал Макаров во время видеомоста российских и болгарских парламентариев.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
6 декабря, 08:00
Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал Болгарию за медленное строительство своего отрезка "Турецкого потока". В ответ Борисов объяснил, что строительство идет в соответствии с требованиями ЕС и пригласил Путина лично проинспектировать строительство.
Газопровод Турецкий поток
19 апреля 2018, 10:00
Газопровод "Турецкий поток"
11110004
Обсудить 1
Анатолий МакаровТурецкий потокБойко БорисовСербияРоссияБолгарияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии призвал стимулировать Россию и Китай сокращать выбросы
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Газораспределительная станция в Львовской области
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
Строительство газопровода Северный поток — 2
МИД прокомментировал возможные санкции против "Северного потока — 2"
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
Силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Вид Омска
Омск в апреле примет молодежные Дельфийские игры
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек
Гитанас Науседа
Литва поддержит продление антироссийских санкций на саммите ЕС
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Германии оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:58Харви Вайнштейну сделают операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
Лента новостейМолния