Посол: премьер Болгарии пообещал транзит газа из РФ в Сербию 31 мая

"Я спросил его прямо: господин Бойко Борисов, когда русский газ пойдет в Сербию (через Болгарию, - Прим. ред.)? Он сказал: 31 мая. Я говорю: 31 мая? Хорошо, так я сообщаю в Москву, что 31 мая газ из России по балканскому газопроводу (имеется в виду балканский фрагмент "Турецкого потока", - ред.) пойдет в Сербию", - рассказал Макаров во время видеомоста российских и болгарских парламентариев.