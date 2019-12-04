Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем

Он подчеркнул, что руководство Болгарии, после того как сорвало "Южный поток", много раз обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории", — отметил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии.

Он добавил, что если болгарское руководство не хочет ускорить работу по "Турецкому потоку", то Россия найдет другие пути реализации возможностей по югу Европы.

В октябре глава Минэнерго Александр Новак заявил, что инфраструктуру для приема газа "Турецкого потока" в Болгарии построят в первой половине 2020 года.

"Турецкий поток"

В конце ноября "Газпром" заполнил топливом обе нитки газопровода. На приемном терминале в Турции заканчиваются пуско-наладочные работы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Турецкий поток" планируется открыть 8 января.