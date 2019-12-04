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https://ria.ru/20191204/1561965423.html
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"
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РИА Новости

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"

17:02 04.12.2019 (обновлено: 18:10 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что руководство Болгарии, после того как сорвало "Южный поток", много раз обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории", — отметил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии.

Он добавил, что если болгарское руководство не хочет ускорить работу по "Турецкому потоку", то Россия найдет другие пути реализации возможностей по югу Европы.
В октябре глава Минэнерго Александр Новак заявил, что инфраструктуру для приема газа "Турецкого потока" в Болгарии построят в первой половине 2020 года.
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
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В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы

"Турецкий поток"

В конце ноября "Газпром" заполнил топливом обе нитки газопровода. На приемном терминале в Турции заканчиваются пуско-наладочные работы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Турецкий поток" планируется открыть 8 января.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, который будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка необходима для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопровод Турецкий поток
19 апреля 2018, 10:00
Газопровод "Турецкий поток"
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Турецкий потокВладимир ПутинЕвропаБолгарияЭкономика
Популярные комментарии
из Турции сразу в Грецию и в Италию. в обход соцлагерьских славян-предателей-перебежчиков. пусть покупают втридорога СПГ у США. точно так же поступить и с Польшей, и с Украиной. и всем прочим соцлагерем. Кроме Венгрии. Румынам тоже показать кукиш, пока не уберут систему ПРО.
4 декабря, 17:55
Yerik Beissen
165101123
Да здравствует Путин!
4 декабря, 17:54
ЩРЩирий Рассеянинъ
88142139
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