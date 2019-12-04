Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что руководство Болгарии, после того как сорвало "Южный поток", много раз обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".
"Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории", — отметил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии.
Он добавил, что если болгарское руководство не хочет ускорить работу по "Турецкому потоку", то Россия найдет другие пути реализации возможностей по югу Европы.
В октябре глава Минэнерго Александр Новак заявил, что инфраструктуру для приема газа "Турецкого потока" в Болгарии построят в первой половине 2020 года.
"Турецкий поток"
В конце ноября "Газпром" заполнил топливом обе нитки газопровода. На приемном терминале в Турции заканчиваются пуско-наладочные работы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Турецкий поток" планируется открыть 8 января.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, который будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка необходима для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
19 апреля 2018, 10:00Газопровод "Турецкий поток"