Случаи экстрадиции россиян в третьи страны в 2017-2019 годах

2019
20 декабря министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию. Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений. Выдачи Винника добивается также Россия.
20 декабря итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Россиянин был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. По мнению американских властей, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая двигатель ПД-14 для самолета МС-21, разработкой которого занималась корпорация ОДКБ. В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Топ-менеджеру в России грозит до 10 лет заключения.
30 октября стало известно, что министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции гражданина России Алексея Буркова в США. Россиянин был задержан 15 декабря 2015 года в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль). В ответ на запрос МИД израильская сторона сообщила, что арест был произведен в соответствии с ордером компетентных властей США. Органы американской юстиции инкриминировали Алексею Буркову преступления в компьютерной сфере и направили запрос на экстрадицию, который в закрытом режиме рассматривался в Окружном суде Иерусалима. Суд над гражданином РФ Алексеем Бурковым назначен в США на 21 апреля 2020 года.
2018
7 сентября 2018 года гражданин России Андрей Тюрин был экстрадирован из Грузии в США. Он был задержан в декабре 2017 года по запросу США. Экстрадицию россиянина, кроме американской стороны, потребовала также Россия.
Окончательное решение экстрадировать его в США было принято министром юстиции Грузии. 35-летнего москвича подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании. В сентябре 2019 года стало известно, что Тюрин признал вину в совершении кибератак в 2012-2015 годах.
В ночь на 30 марта Чехия экстрадировала в США российского гражданина Евгения Никулина. 9 апреля Конституционный суд Чехии отменил решение минюста страны о выдаче Никулина в США. Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Американский суд лишил Никулина частной юридической помощи, судья назначил ему государственных адвокатов. Процесс над российским гражданином назначен на март 2020 года, до начала суда Никулин будет находиться под стражей.
2 февраля в США был экстрадирован российский программист Петр Левашов. Он был задержан 9 апреля 2017 года по запросу США испанской полицией в Барселоне, где отдыхал с семьей.
Россиянина обвиняют в создании сети зараженных компьютеров при помощи вируса Kelihos, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве. В американском суде Левашов признал себя виновным по четырем из восьми пунктов обвинения.
Приговор должен был быть вынесен 6 сентября 2019 года, затем он был перенесен на 5 декабря, а затем отложен на неопределенный срок. Программист находится под стражей. По словам адвоката Петра Левашова Вадима Глозмана, максимальный срок, который Левашов может получить, – 37 лет.
В феврале 2018 года в Мюнхене (Германия) по запросу властей Франции были задержаны граждане России Павел Косов и Михаил Ивкин. Их обвиняют в нападении на английских фанатов во время европейского чемпионата по футболу в Марселе в 2016 году. Павла Косова также обвиняют в попытке убийства британца Эндрю Бейча. Косов и Ивкин были переданы Франции, где они были арестованы и помещены под стражу. В июне 2019 года разбирательство по этому делу было продлено на полгода. Все это время Косов и Ивкин находятся во французском СИЗО.
19 января российского программиста Станислава Лисов экстрадировали из Испании в США. Он был задержан 13 января 2017 года в Барселоне.
В США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов. 21 ноября 2019 года Лисов был приговорен к четырем годам лишения свободы. Суд США учел уже отбытый им срок и примерное поведение, поэтому Лисов проведет в тюрьме несколько месяцев.
2017
21 октября стало известно, что гражданин России и Израиля Станислав Назаров был экстрадирован из Израиля в США. Он обвиняется в причастности к международным финансовым махинациям и изъятию обманным путем 1,4 миллиона долларов у индийской страховой компании. Назаров был задержан в Израиле 1 марта 2017 года. В марте 2018 года Назаров был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Суд также назначил ему штраф в размере 50 тысяч долларов.
В начале июля стало известно, что россиянина Юрия Мартышева экстрадировали из Латвии в США. Он был задержан 26 апреля 2017 года по запросу США, где его обвинили в тайном сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве, подстрекательстве к преступлению, а также в причинении вреда компьютерным системам. В марте 2018 года Мартышев заключил досудебное соглашение с властями США и частично признал свою вину по двум обвинениям из четырех, а именно в преступном сговоре и содействии в компьютерном взломе. 19 апреля 2019 года суд в американском городе Александрия в штате Виргиния приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 годам тюрьмы за компьютерные преступления, от которых пострадали компании и частные лица в США. Кроме того, Мартышев должен возместить ущерб в размере свыше восьми миллионов долларов.Срок наказания исчисляется с момента задержания в Латвии, в заключении россиянин, имеющий также латвийское гражданство, проведет более четырех лет.
В феврале 2017 года Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, был экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан. Лапшин был задержан в Минске в конце 2016 года по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В январе 2017 года Генпрокуратура Белоруссии решила выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение Генпрокуратуры. В этот же день Лапшин был доставлен в Баку.
Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы".
20 июля 2017 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Александра Лапшина к трем годам лишения свободы. Лапшин попросил экстрадировать его в Израиль.
11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о его помиловании. Властями страны было принято решение об экстрадиции Лапшина в Израиль.
14 сентября Александр Лапшин прилетел в Израиль.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников