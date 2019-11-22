Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2020 года

АЛЕКСАНДРИЯ (США), 22 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд над гражданином РФ Суд над гражданином РФ Алексеем Бурковым назначен в США на 21 апреля 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.

"Я назначаю дату процесса с жюри присяжных на 21 апреля в 10 утра", - заявил судья Ти Эс Эллиот.

Ходатайства по делу должны быть поданы до 7 февраля, а промежуточное заседание суда, если понадобится, пройдет 21 февраля, добавил судья. Он также подписал два распоряжении о предоставлении улик по делу и о защите частной информации.

Судья согласился с тем, что суд можно отложить на более поздний срок, чем предусмотренные законом 90 дней с момента появления обвиняемого в суде. Назначенный государством защитник и прокурор согласились с тем, чтобы несколько отложить процесс ввиду сложности дела.