Суд над россиянином Никулиным в США начнется в марте 2020 года

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс над российским гражданином Евгением Никулиным, который обвиняется в США в киберпреступлениях, назначен на март 2020 года, говорится в распоряжении суда.

Судья Уильям Элсап назначил отбор присяжных на 9 марта и разметил рабочие дни вплоть до 20 марта как даты проведения процесса. Он также подтвердил, что Никулин будет содержаться под стражей до суда. Очередное досудебное заседание по делу состоится 17 сентября.

Ранее предполагалось, что суд присяжных может открыться в январе.

Адвокат россиянина Аркадий Бух ранее сообщал, что суд лишил его подзащитного частной юридической помощи, судья назначил Никулину государственных адвокатов.