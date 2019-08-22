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РИА Новости

Суд над россиянином Никулиным в США начнется в марте 2020 года

05:10 22.08.2019
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс над российским гражданином Евгением Никулиным, который обвиняется в США в киберпреступлениях, назначен на март 2020 года, говорится в распоряжении суда.
Судья Уильям Элсап назначил отбор присяжных на 9 марта и разметил рабочие дни вплоть до 20 марта как даты проведения процесса. Он также подтвердил, что Никулин будет содержаться под стражей до суда. Очередное досудебное заседание по делу состоится 17 сентября.
Ранее предполагалось, что суд присяжных может открыться в январе.
Адвокат россиянина Аркадий Бух ранее сообщал, что суд лишил его подзащитного частной юридической помощи, судья назначил Никулину государственных адвокатов.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта 2018 года был выдан Чехией в США. Конституционный суд Чехии 9 апреля отменил решение минюста страны о выдаче Никулина в США.
Евгений Никулин
7 августа, 18:20РИА Новости
Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката
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Евгений НикулинРоссияСШАВ мире
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