Президент Азербайджана помиловал блогера Лапшина

БАКУ, 11 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, приговоренного бакинским судом к трем годам лишения свободы, сообщила в понедельник пресс-служба президента.

Лапшин, осужденный за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику. Ранее адвокат блогера Эдуард Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

"Руководствуясь статьей 109, пунктом 22 Конституции Азербайджана, принимаю решение освободить от дальнейшего отбывания срока гражданина Израиля Александра Валерьевича Лапшина", — говорится в тексте документа.

Уточняется, что распоряжение вступает в силу со дня подписания.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.