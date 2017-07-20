Бакинский суд приговорил блогера Лапшина к трем годам лишения свободы

БАКУ, 20 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил в четверг к трем годам лишения свободы арестованного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля. Адвокат Эдуард Чернин не исключил экстрадиции блогера в РФ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что возможная экстрадиция Лапшина не является темой Кремля.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Ранее гособвинитель потребовал для блогера шесть с половиной лет. Лапшин не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг был вынесен приговор Лапшину. На заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова суд приговорил блогера к трем годам лишения свободы.

Азербайджанские власти ранее предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы".

Слово блогеру

"Я расстроен причиненным моральным ущербом азербайджанскому народу. Моя вина перед азербайджанским народом только лишь в моральном аспекте, не правовом. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я не входил в преступную связь с армянским правительством", — заявил Лапшин в среду на судебном процессе.

Ранее он заявил, что дважды посещал Карабах в качестве туриста.

"Все расходы оплачивал сам… Когда я ехал в Карабах, не направил обращение азербайджанской стороне. Я оставался в отелях, имена которых не припоминаю. В Карабахе меня сопровождал черноволосый мужчина. Находясь там, я не встречался ни с кем из руководящих лиц армянской стороны и только писал статьи через Интернет", — сказал блогер.

Экстрадиция возможно?

Адвокат блогера Эдуард Чернин заявил в четверг, что экстрадиция блогера возможна, в частности, в Россию, Израиль или на Украину.

"Лапшин может отбывать наказание в другой стране. В частности, это может быть Израиль, Россия и Украина, ведь он является гражданином этих стран. Это позволяют международные конвенции", — сказал адвокат РИА Новости.

Некремлевская тема

Он отметил, что оценивает приговор суда как "более чем хороший". Чернин также заявил, что все дальнейшие действия защита предпримет только после согласования с блогером.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что возможная экстрадиция блогера Лапшина не является темой Кремля.

"Нет, это не тема Кремля", — заявил Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой темой и будут ли настаивать на его экстрадиции.

Конфликт в Карабахе и черный список

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Баку в 2013 году обнародовал "черный список" иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), лицам из него запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.