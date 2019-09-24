Экстрадированный в США из Грузии россиянин Тюрин признал вину, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Экстрадированный в США из Грузии россиянин Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в промежутке с 2012 по 2015 год, передает агентство Блумберг.
"Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак с 2012 по 2015 год", - сообщает агентство.
Пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский сообщил РИА Новости, что после экстрадиции россиянина посещали дипломаты генконсульства. "Ни во время этой встречи, ни после он не обращался с просьбами о содействии. Генконсульство готово оказывать содействие, ситуация на контроле", - отметил он.
В сентябре прошлого года секретная служба, ФБР и прокуратура США в совместном заявлении сообщили об экстрадиции из Грузии гражданина России Андрея Тюрина. Грузинские правоохранители задержали 35-летнего москвича по запросу США. Его подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании.
11 сентября 2018, 08:19РИА НовостиЭкстрадированного из Грузии в США россиянина не отпустили под залог