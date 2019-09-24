Экстрадированный в США из Грузии россиянин Тюрин признал вину, сообщают СМИ

Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью

Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью

© AP Photo / Octav Ganea/ Mediafa Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Экстрадированный в США из Грузии россиянин Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в промежутке с 2012 по 2015 год, передает агентство Экстрадированный в США из Грузии россиянин Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в промежутке с 2012 по 2015 год, передает агентство Блумберг

"Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак с 2012 по 2015 год", - сообщает агентство.

Пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский сообщил РИА Новости, что после экстрадиции россиянина посещали дипломаты генконсульства. "Ни во время этой встречи, ни после он не обращался с просьбами о содействии. Генконсульство готово оказывать содействие, ситуация на контроле", - отметил он.