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РИА Новости

Экстрадированный в США из Грузии россиянин Тюрин признал вину, сообщают СМИ

01:21 24.09.2019
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© AP Photo / Octav Ganea/ MediafaКарта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
© AP Photo / Octav Ganea/ Mediafa
Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Экстрадированный в США из Грузии россиянин Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в промежутке с 2012 по 2015 год, передает агентство Блумберг.
"Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак с 2012 по 2015 год", - сообщает агентство.
Пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский сообщил РИА Новости, что после экстрадиции россиянина посещали дипломаты генконсульства. "Ни во время этой встречи, ни после он не обращался с просьбами о содействии. Генконсульство готово оказывать содействие, ситуация на контроле", - отметил он.
В сентябре прошлого года секретная служба, ФБР и прокуратура США в совместном заявлении сообщили об экстрадиции из Грузии гражданина России Андрея Тюрина. Грузинские правоохранители задержали 35-летнего москвича по запросу США. Его подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании.
Наручники. Архивное фото
11 сентября 2018, 08:19РИА Новости
Экстрадированного из Грузии в США россиянина не отпустили под залог
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ФБРАндрей ТюринРоссияСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Говорят же не ездийте в Грузию там опасно ,но нет же прут,и второе почему грузинский криминал так вольготно чувствует себя в России
24 сентября, 04:36
IIvanov170
2200000
Ну и как это москвич оказался в Грузии? И кто ему виноват?
24 сентября, 01:30
Александр Невский
1400000
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