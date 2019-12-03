В США адвокат россиянина Левашова заявил о переносе приговора

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Приговор гражданину РФ Левашову, который признался в хакерстве, вновь будет перенесен на неопределенный срок, сообщил РИА Новости адвокат россиняина Вадим Глозман.
"Он будет немного перенесен... Пятого числа (декабря – ред.) его не будет", - сказал Глозман. По его словам, еще не определены некоторые детали, которые следует урегулировать до приговора.
Судья по делу пока не издал распоряжение о переносе приговора.
Ранее предполагалось, что приговор огласят 6 сентября, затем он был перенесен на 5 декабря.
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Левашов ранее признал себя виновным в суде штата Коннектикут по четырем из восьми пунктов обвинительного заключения.
Он был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Ему вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сети Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.
Минюст США заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.