В США адвокат россиянина Левашова заявил о переносе приговора

"Он будет немного перенесен... Пятого числа (декабря – ред.) его не будет", - сказал Глозман. По его словам, еще не определены некоторые детали, которые следует урегулировать до приговора.

Ранее предполагалось, что приговор огласят 6 сентября, затем он был перенесен на 5 декабря.

Он был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Ему вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сети Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.