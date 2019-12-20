Минюст Греции принял решение об экстрадиции Винника во Францию

АФИНЫ, 20 дек – РИА Новости. Министр юстиции Министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, защита обжалует это решение, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

"По нашей информации, министр юстиции подписал решение об экстрадиции Александра во Францию. В настоящее время мы еще не видели этого документа, но он был предъявлен тюремщикам. Адвокаты посетили министра юстиции, он подтвердил, что подобный документ подписал", - сказал Мусатов.

По его словам, это последняя стадия рассмотрения экстрадиционных процессов.

"Мы будем обжаловать это решение. На сегодняшний день мы имеем информацию, что такое решение принято. Когда он подписал, нам неизвестно. Сегодня нам объявили", - сообщил Мусатов.

По его словам, процедура обжалования не будет длительной.

Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений. Свое преследование россиянин, специалист по информационным технологиям, связывает со стремлением США заполучить его знания.

Франция выдала европейский ордер, предусматривающий ускоренную процедуру выдачи запрашиваемого лица фактически без права обжалования ордера. В Париже Винника обвиняют в киберпреступлениях, в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом Винник во Франции никогда не был и на момент выдачи ордера более года находился в греческой тюрьме.

Защита обжаловала решение, но Верховный суд удовлетворил запрос Франции. По мнению адвокатов, Франция добивается выдачи Винника с целью передачи его в США.