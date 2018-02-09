Российского программиста Лисова экстрадировали в США, заявил его адвокат

МАДРИД, 9 фев — РИА Новости. Российский программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, экстрадирован из Испании в США, сообщил журналистам в пятницу адвокат Олег Губарев.
По его словам, испанские власти не учли веские юридические причины отказа в экстрадиции.
"Жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека остались без внимания. Все это заставляет нас думать о какой-то иной мотивации принятого решения", — добавил он.
КС Испании, куда обратилась сторона защиты, отклонил жалобу, был подан иск в Европейский суд по правам человека. "Сторона защиты рекомендовала родственникам Лисова продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, которая была начата в первых числах 2018 года", — добавил адвокат.
Правительство Испании одобрило экстрадицию 1 декабря. В постановлении кабинета министров говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов. Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв".
На прошлой неделе из Испании в США был экстрадирован другой гражданин России, которого обвиняют в этой стране в киберпреступлениях, – Петр Левашов. Он был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Третьего октября Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США, где, как говорится в постановлении, "он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных". Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.