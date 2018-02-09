Российского программиста Лисова экстрадировали в США, заявил его адвокат

МАДРИД, 9 фев — РИА Новости. Российский программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, экстрадирован из Испании в США, сообщил журналистам в пятницу адвокат Олег Губарев.

По словам Губарева, передача Лисова американской стороне произошла 19 января. "Девятнадцатого января 2018 года Станислав Лисов был экстрадирован в США. Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда. Посольство Российской Федерации и уполномоченный по правам человека со своей стороны также сделали все возможное, чтобы защитить интересы Станислава", — сказал адвокат.

По его словам, испанские власти не учли веские юридические причины отказа в экстрадиции.

"Жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека остались без внимания. Все это заставляет нас думать о какой-то иной мотивации принятого решения", — добавил он.

КС Испании, куда обратилась сторона защиты, отклонил жалобу, был подан иск в Европейский суд по правам человека. "Сторона защиты рекомендовала родственникам Лисова продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, которая была начата в первых числах 2018 года", — добавил адвокат.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты приняла решение выдать Лисова. В начале сентября адвокаты его обжаловали, однако жалоба была отклонена.

Правительство Испании одобрило экстрадицию 1 декабря. В постановлении кабинета министров говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов. Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв".

В середине декабря сторона защиты Лисова подала в Конституционный суд Испании жалобу в связи с решением правительства. Адвокаты требовали приостановить экстрадицию до рассмотрения жалобы в КС, хотя закон позволяет отправить Лисова в США, не дожидаясь этого решения. В итоге КС отклонил иск стороны защиты.

На прошлой неделе из Испании в США был экстрадирован другой гражданин России, которого обвиняют в этой стране в киберпреступлениях, – Петр Левашов. Он был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Третьего октября Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США, где, как говорится в постановлении, "он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных". Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.