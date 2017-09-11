ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен — РИА Новости. Депутат израильского парламента Ксения Светлова назвала помилование в Азербайджане блогера Александра Лапшина отражением хороших отношений, которые сложились между двумя странами".

Лапшин, осужденный за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и оказывали консульскую поддержку соотечественнику. Ранее адвокат блогера Эдуард Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о помиловании Лапшина. Властями страны принято решение об экстрадиции Лапшина в Израиль.

Парламентарий, которая организовала и возглавила общественную кампанию за освобождение соотечественника, подтвердила сообщения, что сейчас идет подготовка к отправке Лапшина в Израиль.

"Я очень рада решению о помиловании. Мне кажется, это естественный шаг, который отражает хорошие отношения между Израилем и Азербайджаном. Конечно же, благодарю президента Азербайджана за то, что эта сага подошла к концу. Буду рада встретить Лапшина дома, когда он вернется в Израиль к своей семье и друзьям", — сказала Светлова РИА Новости.

По ее словам, "понятно, что Александр Лапшин не несет никакой угрозы ничьей безопасности". "Речь идет о блогере, который, может быть, поступил опрометчиво, но ни в коем случае никаких дурных помыслов здесь не было. Поэтому я очень рада, что вся эта история, которая, на мой взгляд, омрачала наши отношения, подошла к концу. Помилование — это то, на что мы надеялись, то, что произошло", — сказала Светлова.

МИД Израиля, сотрудники которого следили за процессом и оказывали поддержку соотечественнику, помилование Лапшина и его готовящееся возвращение пока не комментирует.