ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен — РИА Новости. Депутат израильского парламента Ксения Светлова назвала помилование в Азербайджане блогера Александра Лапшина отражением хороших отношений, которые сложились между двумя странами".
Парламентарий, которая организовала и возглавила общественную кампанию за освобождение соотечественника, подтвердила сообщения, что сейчас идет подготовка к отправке Лапшина в Израиль.
По ее словам, "понятно, что Александр Лапшин не несет никакой угрозы ничьей безопасности". "Речь идет о блогере, который, может быть, поступил опрометчиво, но ни в коем случае никаких дурных помыслов здесь не было. Поэтому я очень рада, что вся эта история, которая, на мой взгляд, омрачала наши отношения, подошла к концу. Помилование — это то, на что мы надеялись, то, что произошло", — сказала Светлова.
МИД Израиля, сотрудники которого следили за процессом и оказывали поддержку соотечественнику, помилование Лапшина и его готовящееся возвращение пока не комментирует.