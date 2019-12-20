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Винник объявил голодовку после решения Греции о его экстрадиции
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РИА Новости

Винник объявил голодовку после решения Греции о его экстрадиции

14:22 20.12.2019 (обновлено: 14:23 20.12.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
АФИНЫ, 20 дек – РИА Новости. Россиянин Александр Винник объявил голодовку в связи с решением министра юстиции Греции выдать его во Францию, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"Александр сообщил мне, что он объявил голодовку после того, как сегодня стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции во Францию", - сказал Мусатов.
Ранее Винник уже объявлял голодовку. Винник с 26 ноября 2018 года проводил голодовку в знак протеста против нарушения его прав, в том числе на справедливый суд. Он держал голодовку более 100 дней и прекратил ее, чтобы иметь возможность участвовать в суде.
Греция в деле Винника нарушила не только его права, но и собственную конституцию – она запрещает держать человека в предварительном заключении более 18 месяцев. Винник находится в греческой тюрьме 29 месяцев.
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Официальные лица и судьи уклоняются от ответа на вопрос о нарушении конституции Греции.
По словам Мусатова, ранее в пятницу стало известно, что министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. Документ был предъявлен тюремщикам. Затем министр подтвердил адвокатам, что подписал подобный документ.
Адвокаты обжалуют это решение.
Винник находится в греческих тюрьмах с 25 июля 2017 года. Он был арестован по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют и отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений. Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.
Франция выдала европейский ордер, предусматривающий ускоренную процедуру выдачи запрашиваемого лица фактически без права обжалования ордера.
В Париже Винника обвиняют в киберпреступлениях, в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом Винник во Франции никогда не был и на момент выдачи ордера более года находился в греческой тюрьме.
По мнению адвокатов, Франция добивается выдачи Винника с целью передачи его в США.
Адвокаты заявили о грубейших нарушениях прав Винника и связывают это с тем, что является гражданином России.
Гражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
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Дело Винника: как украсть девять миллиардов долларов
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияРоссияСШАВ мире
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