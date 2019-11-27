Ниже приводится справочная информация о ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019 году.

26 ноября в Доминикане по дороге в аэропорт автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком и опрокинулся. По сообщению посольства России, в транспортном средстве находились 39 российских туристов, никто не погиб. По данным СМИ, пострадали 17 россиян, из них семь находятся в тяжелом состоянии.