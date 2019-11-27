МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт в Доминикане. В посольстве РФ сообщили, что никто из россиян в ДТП не погиб, у нескольких человек травмы разной степени тяжести. Пострадавших россиян госпитализируют, остальных размещают в гостиницах. По данным местного издания Listin Diario, семь россиян, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии, всего пострадали 17 человек, они доставлены в медицинский центр в городе Игуэй.
Ниже приводится справочная информация о ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019 году.
26 ноября в Доминикане по дороге в аэропорт автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком и опрокинулся. По сообщению посольства России, в транспортном средстве находились 39 российских туристов, никто не погиб. По данным СМИ, пострадали 17 россиян, из них семь находятся в тяжелом состоянии.
15 октября в турецкой провинции Анталья в районе Кумлуджа перевернулся автобус, перевозивший туристов. В результате аварии пострадали два россиянина, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
21 сентября автобус с туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья, в районе поселка Аксу. В результате аварии пострадали 22 российских туриста, 11 человек были госпитализированы.
19 августа стало известно, что в Саудовской Аравии в нескольких километрах от Эр-Рияда в автобус с дагестанскими паломниками въехала фура. Авария произошла на трассе, когда паломники ехали из Мекки в Дубай. Всего в момент аварии в автобусе было 47 человек. В результате ДТП одна женщина погибла, еще двое человек были госпитализированы.
7 августа автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Водитель не справился с управлением на горной дороге. В результате ДТП пострадали шестеро россиян, они были госпитализированы.
26 июля россияне попали в ДТП по дороге к тунисскому аэропорту на острове Джерба. Автобус, перевозивший 50 российских туристов, превысил скорость и перевернулся. Многие пассажиры получили ушибы и травмы. Один из них был госпитализирован с переломом позвонков, два человека от госпитализации отказались. 14 туристов обратились за медицинской помощью в Подмосковье после перелета.
12 июля в Гагре (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, пострадавшие – жители Тверской и Московской областей, а также Республики Коми.
8 июля маршрутный микроавтобус Volkswagen попал в ДТП под Пицундой в Абхазии. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок. В результате аварии девять человек, в том числе семеро россиян, были госпитализированы. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла. Среди пострадавших – жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани.
11 июня стало известно, что в районе Аланьи в Турции автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар. От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан.
22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. Всего в автобусе было 60 пассажиров. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы.
31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию.
10 февраля поздно вечером в Таиланде на склоне холма Патонг на острове Пхукет мотоцикл, на котором ехали российские туристы 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. В результате ДТП оба туриста погибли. Один из погибших был жителем Нефтеюганска, а другой - Москвы.
24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы. 35-летний турист Зураб Джахуа взял мотоцикл в аренду.
11 января двое российских туристов были госпитализированы после падения в ущелье глубиной десять метров на юге Бали. Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье.
1 января в Ушачском районе Витебской области Белоруссии автобус с российскими туристами, следовавший из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. Всего в транспортном средстве находились 23 человека. В результате ДТП одна женщина была доставлена в медучреждение, у нее диагностировали ушибы, остальные пассажиры не пострадали.