Дело Сергея Магнитского

Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. Вскоре следственный комитет (СК) при МВД РФ (ныне – следственный департамент МВД РФ) предъявил Магнитскому обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов с Hermitage Capital в рамках уголовного дела против этой компании, являвшейся одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке.
26 ноября решением Тверского суда Москвы Сергей Магнитский был арестован. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 33, частью 2 статьи 199 УК РФ (организация и пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По информации СК, в ходе расследования было установлено, что Магнитский создал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", зарегистрированные в Республике Калмыкия и находившиеся под управлением фонда Hermitage Capital. В этих компаниях якобы работали инвалиды, что позволяло получить 50-процентную льготу по уплате налогов. В результате таких действий в бюджет Российской Федерации не поступило более 500 миллионов рублей. Исполнителю данной преступной схемы – главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинение было предъявлено заочно – он не бывал в России с 2005 года.
Магнитский в течение 11 месяцев находился в СИЗО "Бутырская тюрьма". 17 ноября 2009 года матери Сергея Магнитского сообщили, что ее сына днем ранее перевели в СИЗО "Матросская тишина". Позже в "Матросской тишине" ей сказали, что Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года. По утверждению адвокатов юриста, Магнитский умер из-за проблем с поджелудочной железой. Однако Генпрокуратура сообщала, что, по предварительным данным, его смерть наступила от сердечно-сосудистой недостаточности.
Адвокат Магнитского заявлял, что его подзащитному при жизни был поставлен предварительный диагноз "токсикологический шок и панкреонекроз", а неоднократные просьбы провести медицинское обследование, чтобы установить, может ли юрист находиться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья, оставались без ответа. В Следственном комитете утверждали, что Магнитский никогда не жаловался на здоровье.
В пресс-релизе фонда Hermitage Capital Management, распространенном после смерти юриста, утверждалось, что с 2007 года Сергей Магнитский защищал интересы фонда Hermitage и банка HSBC в связи с совершением против них мошеннических действий, в которые был вовлечен ряд коррумпированных чиновников. В сообщении также отмечалось, что "в ходе расследования мошенничества Сергей Магнитский дал обличающие показания о вовлечении ряда сотрудников правоохранительных органов в осуществление мошенничества, связанного с хищением компаний фонда, приведшего в последующем к хищению бюджетных средств в размере 5,4 миллиарда рублей" и что вскоре после этого он "был арестован группой тех же сотрудников МВД".
В 2009 году уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью.
В августе 2011 года Генеральная прокуратура РФ отменила постановление о прекращении уголовного дела против Магнитского в связи с решением Конституционного суда от 14 июля 2011 года, в соответствии с которым, следствие и суды больше не могут прекращать уголовные дела из-за смерти подозреваемых и обвиняемых без согласия их родственников. Родственники Магнитского стали возражать против возобновления расследования, но при этом не давали согласия на его прекращение.
В начале ноября 2012 года стало известно, что расследование уголовного дела Сергея Магнитского завершено, и оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
29 ноября 2012 года Генпрокуратура утвердила его, и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал аудитора британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов и прекратил дело в связи с его смертью. Cуд также заочно приговорил по тому же делу к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима главу британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Судья отметил, что Магнитский действовал в интересах Браудера.
Родственники Сергея Магнитского посчитали, что возобновление уголовного дела против него после смерти нарушает презумпцию невиновности и конституционное право на защиту, поэтому подали кассационную жалобу на рассмотрение сначала в Тверской суд столицы, а затем в Мосгорсуд. Обе инстанции признали действия следователя законными. После этого адвокат в интересах матери Магнитского подал жалобу на посмертное уголовное преследование сына в Верховный суд РФ, который ее отклонил, признав законным посмертное уголовное преследование Сергея Магнитского.
Смерть в СИЗО Магнитского вызвала большой общественный резонанс. Президент России Дмитрий Медведев дал поручение генпрокурору РФ и министру юстиции провести расследование обстоятельств его смерти, а также поручил провести проверку качества медицинской помощи, оказываемой в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
24 ноября 2009 года Следственный комитет при прокуратуре (ныне – Следственный комитет РФ) сообщил, что следственные органы СКП по Москве возбудили уголовное дело по факту смерти в СИЗО Сергея Магнитского по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному) и статьи 293 УК РФ (халатность).
В связи с общественным резонансом по поручению президента России в генеральной прокуратуре была создана группа прокуроров для надзора за расследованием уголовных дел, находящихся в производстве Следственного комитета России и Следственного комитета при МВД России. В частности, она стала обеспечивать надзор за расследованием дела о смерти Магнитского.
В начале июля 2011 года представитель СК заявил, что по результатам судебно-медицинского исследования, проведенного комиссией экспертов, сформированной Российским федеральным центром судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразвития России (ныне Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России), смерть Магнитского связана с неоказанием ему своевременной медпомощи. Эксперты пришли к выводу, что юрист умер от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний: кардиомиопатии (изменение мышцы сердца) на фоне сахарного диабета и гепатита.
В промежуточном докладе президентского Совета по правам человека, проводившего собственное расследование этого дела по поручению президента РФ Дмитрия Медведева, говорилось, что Сергею Магнитскому в следственном изоляторе не оказывалась медицинская помощь, а его смерть, возможно, наступила в результате избиения. При этом, по версии правозащитников, дело юриста расследовалось незаконным составом следственной группы – в расследовании участвовали люди, которых Магнитский обвинял в причастности к преступлению. Кроме того, президентский Совет усмотрел процессуальные нарушения при заключении Магнитского под стражу.
19 марта 2013 года стало известно, что СК РФ прекратил уголовное дело по факту смерти Сергея Магнитского, так как в ходе его расследования объективных данных о совершении в отношении юриста преступлений не было установлено. Следователи после проверки пришли к выводу, что гибели Магнитского не предшествовали пытки в СИЗО.
Адвокат матери Магнитского, несогласной с решением суда, несколько раз подавал жалобу от ее имени, в которой настаивал на возобновлении следствия, чтобы "допросить важных свидетелей, приобщить скрываемые до сих пор улики, а также разрешить семье Магнитского провести независимое медицинское исследование архива органов и тканей". Следственный комитет РФ каждый раз ее отклонял, не найдя оснований для отмены решения о прекращении уголовного дела.
Супруга и мать Магнитского подали жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (Франция), в которой просили суд указать властям конкретные меры по исполнению постановления параграф 291 (речь шла о создании независимой комиссии по расследованию обстоятельств смерти Магнитского; публичном извинении за отказ в правосудии; внесения изменения в российский Уголовно-процессуальный кодекс для обеспечения эффективного доступа к независимым медицинским осмотрам и сохранение доказательств; и проведении законодательной реформы, предотвращающей посмертное разбирательство против воли родственников обвиняемого). 27 августа 2019 года Страсбургский суд обнародовал постановление по поданной родственниками (супругой и матерью) 10 и семь лет назад жалобе "Магнитский и другие против России", в котором постановил выплатить родственникам аудитора 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации. Судьи пришли к выводу, что условия содержания Магнитского под стражей подпадают под статью конвенции, запрещающую пытки. В то же время судебное постановление не требует от российских властей пересмотра решения по делу Магнитского.
После смерти Магнитского последовали отставки многих высокопоставленных сотрудников тюремного ведомства. В частности, в декабре 2009 года от должностей были освобождены начальники управления ФСИН по Москве Владимир Давыдов, управления службы по Московской области Петр Посмаков, управления оперативно-технических и поисковых мероприятий ФСИН генерал-майор Игорь Бачурин. Кроме того, освобождены от должности еще 15 высших руководителей ФСИН.
К дисциплинарной ответственности также были привлечены заместители начальника управления ФСИН по Москве, а начальник второго следственного изолятора ("Бутырская тюрьма") освобожден от занимаемой должности.
В рамках расследования уголовного дела о смерти Сергея Магнитского главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников СИЗО №2 ("Бутырка") Ларисы Литвиновой и Дмитрия Кратова. В действиях Литвиновой, которая была лечащим врачом Магнитского, усматривались признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Бывший заместитель начальника СИЗО и непосредственный начальник Литвиновой Дмитрий Кратов подозревался в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Но в итоге, дело против Литвиновой закрыли за истечением срока давности, а Кратова оправдал суд.
Смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году спровоцировала международный скандал, который привел к принятию в США "акта Магнитского". Этим законом Штаты ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти аудитора. В России считают, что закон был полностью инспирирован финансистом Уильямом Браудером, который был работодателем Магнитского, и отрицают причастность к смерти юриста.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников