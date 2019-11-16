Дело Сергея Магнитского

Адвокат Магнитского заявлял, что его подзащитному при жизни был поставлен предварительный диагноз "токсикологический шок и панкреонекроз", а неоднократные просьбы провести медицинское обследование, чтобы установить, может ли юрист находиться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья, оставались без ответа. В Следственном комитете утверждали, что Магнитский никогда не жаловался на здоровье.