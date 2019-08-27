Эксперт прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страсбургский суд в решении по делу Сергея Магнитского, в котором присудил выплатить родственникам 34 тысячи евро, отказался указать властям РФ конкретные меры по исполнению постановления, хотя иногда делает это, сообщил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

ЕСПЧ в своем решении постановил, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации.

Вместе в самом постановлении отдельно указывается, что суд "отклоняет требование заявителей по статье 46 Конвенции" (Обязательная сила и исполнение постановлений).

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

"Заявители просили суд указать властям конкретные меры по исполнению постановления параграф 291 (речь шла о создании независимой комиссии по расследованию обстоятельств смерти Магнитского; публичном извинении за отказ в правосудии; внесения изменения в российский Уголовно-процессуальный кодекс для обеспечения эффективного доступа к независимым медицинским осмотрам и сохранение доказательств; и проведении законодательной реформы, предотвращающей посмертное разбирательство против воли родственников обвиняемого)", - сказал Берестнев.

"Суд в особых, очень редких случаях это делает, но здесь он отказался это делать, указав, как обычно, что власти сами под контролем КМСЕ (Комитета министров Совета Европы) должны решить, как именно им выполнять постановление", - отметил он.

Берестнев не исключил, что "можно ожидать, однако, что как минимум часть из этих мер, например, в части изменения законодательных норм, будет предложена властям уже Комитетом министров Совета Европы, однако это будет долгий и "тягучий" переговорный процесс".