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РИА Новости

Эксперт прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

13:13 27.08.2019
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© AFP 2019 / Patrick HertzogЗдание Европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге
© AFP 2019 / Patrick Hertzog
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страсбургский суд в решении по делу Сергея Магнитского, в котором присудил выплатить родственникам 34 тысячи евро, отказался указать властям РФ конкретные меры по исполнению постановления, хотя иногда делает это, сообщил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
ЕСПЧ в своем решении постановил, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации.
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
11 марта, 16:13Радио
Политолог: европейский аналог "закона Магнитского" – это только повод Европарламент обсудит проект создания в ЕС аналога "закона Магнитского" для введения санкций против лиц, которых сочтут виновными в нарушении прав человека. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik прокомментировал эту инициативу.
Вместе в самом постановлении отдельно указывается, что суд "отклоняет требование заявителей по статье 46 Конвенции" (Обязательная сила и исполнение постановлений).
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

"Заявители просили суд указать властям конкретные меры по исполнению постановления параграф 291 (речь шла о создании независимой комиссии по расследованию обстоятельств смерти Магнитского; публичном извинении за отказ в правосудии; внесения изменения в российский Уголовно-процессуальный кодекс для обеспечения эффективного доступа к независимым медицинским осмотрам и сохранение доказательств; и проведении законодательной реформы, предотвращающей посмертное разбирательство против воли родственников обвиняемого)", - сказал Берестнев.

"Суд в особых, очень редких случаях это делает, но здесь он отказался это делать, указав, как обычно, что власти сами под контролем КМСЕ (Комитета министров Совета Европы) должны решить, как именно им выполнять постановление", - отметил он.
Берестнев не исключил, что "можно ожидать, однако, что как минимум часть из этих мер, например, в части изменения законодательных норм, будет предложена властям уже Комитетом министров Совета Европы, однако это будет долгий и "тягучий" переговорный процесс".
Символика ЕС
7 декабря 2018, 15:43Радио
Политолог: европейский "акт Магнитского" – странная инициативаДепутаты из 18 стран ЕС призвали создать аналог "закона Магнитского". В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров назвал ситуацию абсурдной.
Минюст РФ, комментируя решение, заявил, что "Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям". Кроме того, отмечают в Минюсте, постановление не содержит требования к властям России пересмотреть решение суда по делу Магнитского. В 2013 году Тверской суд Москвы заочно признал Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов и прекратил дело в связи с его смертью.
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Сергей МагнитскийЕвропейский суд по правам человекаРоссияРасследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage МагнитскогоВ мире
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