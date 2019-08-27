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РИА Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского

11:39 27.08.2019
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© AFP 2019 / Patrick HertzogЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
© AFP 2019 / Patrick Hertzog
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
"По этим основаниям суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 3 Европейской Конвенции по правам человека (запрещение пыток) в связи с условиями содержания под стражей господина Магнитского", - говорится в тексте релиза.
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Страсбургский суд обнародовал во вторник постановление по поданной родственниками (супругой и матерью) 10 и 7 лет назад жалобе "Магнитский и другие против России".
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Суд также счел, что "имело место нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность)..., нарушение статьи 3 Конвенции в связи с жестоким обращением... со стороны тюремных надзирателей и отсутствием эффективного расследования в этом отношении".
ЕСПЧ решил, что "имело место нарушение статьи 2 Конвенции в связи с неспособностью властей защитить право Магнитского на жизнь и обеспечить эффективное расследование обстоятельств его смерти", и отметил нарушение пункта один, два статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство).
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Суд считает, что "государство-ответчик обязано выплатить второму и третьему заявителям (жене и матери Магнитского) в течение трех месяцев с даты, когда решение станет окончательным в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции, 34 000 (тридцать четыре тысячи евро)".
Вместе с тем, суд отклонил требование заявителей по статье 46 Конвенции (обязательная сила и исполнение постановлений).
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Сергей МагнитскийЕвропейский суд по правам человекаРоссияРасследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage МагнитскогоВ мире
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