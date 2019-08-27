Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T13:04Z
https://ria.ru/20190827/1557943537.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:52:2974:1725_1036x0_80_0_0_0a84c81a3feee31d22ab1fb7df5d7d01.jpg
РИА Новости

ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека

11:47 27.08.2019 (обновлено: 13:04 27.08.2019)
29446
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский суд по правам человека в Страсбурге
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу родственников Сергея Магнитского, которые считали, что аудитора фонда Hermitage Capital лишили свободы "произвольно".
"Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям", — говорится в сообщении Минюста.
В ведомстве отметили, что судебное постановление не требует от российских властей пересмотра решения по делу Магнитского.
В то же время ЕСПЧ постановил выплатить родственникам аудитора 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации. Судьи пришли к выводу, что условия содержания Магнитского под стражей подпадают под статью конвенции, запрещающую пытки.
Решение в силу пока не вступило. В течение трех месяцев Минюст планирует решить вопрос его обжалования в Большой палате ЕСПЧ.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
11 марта, 16:13Радио
Политолог: европейский аналог "закона Магнитского" – это только повод Европарламент обсудит проект создания в ЕС аналога "закона Магнитского" для введения санкций против лиц, которых сочтут виновными в нарушении прав человека. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik прокомментировал эту инициативу.
3821301261144
Обсудить 131
Сергей МагнитскийЕвропейский суд по правам человекаРоссияВ мире
Популярные комментарии
РИА Новости мастера подлога и искажения новостей, поэтому что у читателей возникает непонимание. А теперь как на самом деле: «Суд постановил признать РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти» Вот за это РФ наказана, жаль, что всего на 34 тысячи... человека-то не вернёшь...
27 августа, 12:18
Alex Saturn
25970131156
боюсь даже подумать,о ком вы сейчас это написали! )
27 августа, 21:42
дНдима Н.
138100103
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Военные корабли в бухте Севастополя
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Американский сенатор Рон Джонсон
Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы
Лента
новостей
Американский сенатор Рон Джонсон
МИД назвал слова сенатора Джонсона о запрете на въезд в Россию манипуляцией
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Максим Одинцов на заседании Дарницкого районного суда Киева
Адвокат рассказал о подготовке обмена задержанными россиянами и украинцами
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
В Арктике открыли пять новых островов
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России
Молодые ученые в лаборатории
Америка вводит "сталинские репрессии" против своей науки
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Михаил Абызов в суде
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
Лента новостейМолния