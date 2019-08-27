ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу родственников Сергея Магнитского, которые считали, что аудитора фонда Hermitage Capital лишили свободы "произвольно".
"Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям", — говорится в сообщении Минюста.
В ведомстве отметили, что судебное постановление не требует от российских властей пересмотра решения по делу Магнитского.
В то же время ЕСПЧ постановил выплатить родственникам аудитора 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации. Судьи пришли к выводу, что условия содержания Магнитского под стражей подпадают под статью конвенции, запрещающую пытки.
Решение в силу пока не вступило. В течение трех месяцев Минюст планирует решить вопрос его обжалования в Большой палате ЕСПЧ.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
11 марта, 16:13РадиоПолитолог: европейский аналог "закона Магнитского" – это только повод Европарламент обсудит проект создания в ЕС аналога "закона Магнитского" для введения санкций против лиц, которых сочтут виновными в нарушении прав человека. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik прокомментировал эту инициативу.