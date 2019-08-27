ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу родственников Сергея Магнитского, которые считали, что аудитора фонда Hermitage Capital лишили свободы "произвольно".

"Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали установленным конвенционным требованиям", — говорится в сообщении Минюста.

В ведомстве отметили, что судебное постановление не требует от российских властей пересмотра решения по делу Магнитского.

В то же время ЕСПЧ постановил выплатить родственникам аудитора 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации. Судьи пришли к выводу, что условия содержания Магнитского под стражей подпадают под статью конвенции, запрещающую пытки.

Решение в силу пока не вступило. В течение трех месяцев Минюст планирует решить вопрос его обжалования в Большой палате ЕСПЧ.