Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах

2019
13 октября в Минске задержана россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы. Во время задержания с Богачевой были муж и маленький ребенок – они ехали отдыхать.
При этом в Белоруссии пока не подтверждают задержание россиянки Анны Богачевой.
20 сентября в аэропорту Валенсии в Испании на основании международного ордера на арест, выданного США, был задержан россиянин, который прибыл в страну с гражданской женой и сыном. Обвиняемый в мошенничестве на крупную сумму через интернет гражданин РФ отказался от добровольной экстрадиции в Соединенные Штаты, он дал показания судье Национального суда по видеосвязи из Валенсии. Было принято решение о предварительном тюремном заключении, пока будет решаться вопрос об экстрадиции.
В августе в Италии в аэропорту Неаполя по запросу США был задержан Александр Коршунов – топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки (бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation) Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до десяти лет тюрьмы. Россиянин находится под арестом в Италии.
2018
15 декабря при прохождении пограничного контроля в аэропорту Хельсинки (Финляндия) по запросу США была задержана россиянка Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк), следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Власти США обвинили ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 года она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину россиянка отрицает. В январе 2019 года в финский минюст поступил запрос об экстрадиции Миры Тэрада в США. В июне она была экстрадирована в США.
28 ноября гражданин России Антон Богданов был задержан в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда по запросу США о его экстрадиции. Первоначально Богданов отказался добровольно выехать в США и предпочел, чтобы вопрос о его экстрадиции решал таиландский суд. Однако в ходе судебного заседания в январе 2019 года Богданов объявил о своем согласии на ускоренную добровольную экстрадицию в США. В апреле власти США предъявили ему обвинения в "мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и взломе компьютеров". Ущерб оценивается в полтора миллиона долларов. Россиянину грозит до 27 лет тюрьмы. Он вины не признает, называет себя обычным пользователем компьютера и подчеркивает, что не знает языков программирования.
9 ноября в Варне (Болгария) по запросу Вашингтона задержали гражданина России Александра Жукова. Ордер на задержание россиянина выдал суд Нью-Йорка. В США Богданова обвиняют в рекламном интернет-мошенничестве на 36 миллионов долларов. Помимо Жукова, по этому делу проходят еще пять россиян: Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также двое граждан Казахстана: Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. По версии следствия, они взламывали компьютеры и похищали личные данные "при отягчающих обстоятельствах". Кроме того, их обвиняют в отмывании денег. Сообщалось, что Овсянникова задержали в Малайзии, Тимченко – в Эстонии. Остальные пока остаются на свободе. В январе 2019 года власти Болгарии экстрадировали Жукова в США. Ему предъявлены обвинения "в сговоре с целью компьютерного мошенничества".
2 февраля полиция Таиланда задержала в Бангкоке по запросу США российского гражданина Сергея Медведева, которого американские правоохранительные органы обвиняют в хакерстве и интернет-мошенничестве, а также в торговле запрещенными предметами через интернет. Американские правоохранительные органы считают россиянина "вторым лицом и руководителем "темного" интернет-сайта", через который продавались наркотики и оружие, краденые данные кредитных карт и банковских счетов, а также личные данные граждан. 9 февраля 2018 года стало известно, что Таиланд собирается экстрадировать в США Сергея Медведева.
2017
В декабре в Грузии был задержан гражданин России Андрей Тюрин по запросу США. Экстрадицию россиянина, кроме американской стороны, потребовала также Россия. Окончательное решение экстрадировать его в США было принято министром юстиции Грузии. 7 сентября 2018 года Андрей Тюрин был экстрадирован в США. Его подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании. В сентябре 2019 года стало известно, что Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак с 2012 по 2015 год.
25 июля в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции был арестован российский гражданин Александр Винник по просьбе США. Американские власти обвиняют его в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании 4-9 миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Винник вину не признает. В июле 2019 года власти США подали иск против Винника с требованием компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Иск подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет.
Александр Винник отказался от добровольной экстрадиции в США. Его выдачи также добиваются Россия и Франция.
Французские правоохранители обвиняют его во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Согласно обвинению, Винник совершал преступления, находясь в греческой тюрьме. Суды в Греции четыре раза принимали решения по судьбе Винника – два решения о выдаче в Россию и по одному о выдаче в США и Францию. Винник согласен на выдачу в Россию. Его содержат в предварительном заключении более 20 месяцев без приговора суда и без предъявления обвинений.
26 апреля в Латвии по запросу США был задержан россиянин Юрий Мартышев. В начале июля 2017 года стало известно, что его экстрадировали в США, где обвинили в тайном сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве, подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам. 19 апреля 2019 года суд в американском городе Александрия в штате Виргиния приговорил Мартышева к 6,5 годам тюрьмы за компьютерные преступления. Кроме того, Мартышев должен будет возместить ущерб в размере свыше восьми миллионов долларов. Срок наказания исчисляется с момента задержания в Латвии. Приговор стал результатом признания Мартышевым своей вины и соглашения со следствием. Мартышев признался в том, что создал компьютерный сервис, на котором можно было проверить, могут ли антивирусные программы обнаруживать те или иные файлы или программы.
9 апреля российский программист Петр Левашов был задержан по запросу США испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей. В феврале 2018 года Левашов был экстрадирован в США. Россиянина обвиняют в создании крупной ботнет-сети Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров. В американском суде Левашов признал себя виновным по четырем из восьми пунктов обвинения. Приговор ему будет оглашен 5 декабря 2019 года.
1 марта в Израиле был задержан Станислав Назаров, имеющий двойное гражданство - российское и израильское. 21 октября 2017 года стало известно, что он был экстрадирован в США. Назаров обвиняется в причастности к международным финансовым махинациям и изъятию обманным путем 1,4 миллиона долларов у индийской страховой компании. Его дело рассматривалось в суде в штате Колумбия (США). В декабре 2017 года Назаров признал себя виновным в причастности к отмыванию денег. В марте 2018 года он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.
13 января в Испании был задержан российский программист Станислав Лисов. 19 января 2018 года он был экстрадирован из Испании в США, где его обвиняют в киберпреступлениях. Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона. В феврале 2019 года в суде Нью-Йорка Лисов признал себя виновным в использовании вредоносных программ с целью кражи средств с их счетов.
Приговор российскому программисту вынесут в конце октября 2019 года. По условиям соглашения с властями США Лисову грозит пять лет лишения свободы, тогда как по совокупности предъявленных ему обвинений наказание могло составить до 35 лет заключения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников