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РИА Новости

ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах

Вчера, 15:43
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© Фото очевидцаВзрыв в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
© Фото очевидца

2019

5 августа на артиллерийском складе воинской части в Ачинском районе Красноярского края вблизи деревни Каменка произошел подрыв снаряда и начался пожар. Пострадали один ребенок и трое взрослых, сообщил представитель экстренных служб региона. При этом в краевом минздраве сообщили, что не имеют информации о пострадавших.
19 июня склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших не было. Боеприпасов и взрывчатых веществ на нем не было.
19 июня в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок. В ликвидации пожара были задействованы штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС. В Минобороны сообщили, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты не было.
14 июня Минобороны РФ сообщило о возгорании на полигоне по утилизации боеприпасов "Погоново" под Воронежем. После возгорания сухой травы началась детонация снарядов.
Площадь пожар составила порядка трех гектаров. Материальный ущерб объектам полигона причинен не был.
30 мая возгорание кровли неэксплуатируемого ангара произошло на полигоне в Оренбургской области. Пожар произошел при выполнении работ специалистами подрядной организации. Пострадал один человек.
13 мая пожар произошел в складском помещении на территории воинской части в Абакане. Пострадавших не было.
4 мая в Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий, еще четверо пострадали. Военные нарушили правила безопасности и разожгли костер, в результате подорвался боеприпас.
27 апреля несовершеннолетний подорвался на снаряде на военном полигоне недалеко от села Кара-хаак в Туве. Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, угрозы жизни не было. Представитель военного комиссариата рассказал, что на полигон проникли трое подростков.
17 апреля произошло возгорание в двухэтажной неэксплуатируемой постройке на территории военного полигона недалеко от Сертолово в Ленинградской области. Позднее оно было ликвидировано.
24 января взрыв снаряда прогремел на территории бывшего военного склада в башкирском Урмане. Один человек погиб.

2018

9 ноября на территории Приволжского государственного испытательного полигона в городе Чапаевск Самарской области при разгрузке боеприпасов сдетонировал один из снарядов. В результате ЧП ранения получили четыре человека. Пострадавшие в состоянии средней тяжести были госпитализированы.
11 сентября возник пожар на территории военного полигона "Погоново" Хохольского района и Новоусманского лесничества в Воронежской области. Загорелась подстилка и сухая трава на площади около 100 гектаров. Возгорание было ликвидировано 13 сентября. По данным управления МЧС, к тушению были привлечены 274 человека и 71 единица техники.
6 июня на военном полигоне "Туганы" в Ленинградской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения нижних конечностей двое военнослужащих одной из воинских частей округа.
16 мая на территории бывшей военной части в Пугачево (Удмуртия), где проводились сбор и утилизация боеприпасов, произошел пожар сухой травы и растительности с последующими взрывами необезвреженных снарядов. Площадь пожара достигла 300 гектаров. 22 мая МЧС полностью ликвидировало возгорание. В результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений не было.

2017

10 ноября самопроизвольный подрыв боеприпаса произошел на полигоне Цугол в Забайкалье. Погибли офицер и контрактник. Еще один офицер и четверо контрактников получили ранения. Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.
7 сентября один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при взрыве на полигоне в Ленинградской области. Инцидент произошел во время плановых танковых стрельб. Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.
29 июля склад с боеприпасами загорелся в Комсомольском районе Хабаровского края на территории воинской части. Пожар возник на заглубленном складе с авиационно-ракетным вооружением в населенном пункте Галичный.
22 апреля пожар возник на территории межвидового полигона в Челябинской области, его площадь составила 30 гектаров. Никто не пострадал. Угрозы объектам Минобороны не возникло.
21 апреля возгорание произошло в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области. Тушением занимались пожарные расчеты войсковой части и МЧС. Пожар потушили в тот же день. Погиб начальник склада.

2016

18 октября пожар возник на складе самарского РКЦ "Прогресс" – одного из ведущих ракетно-космических предприятий России. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
28 сентября стало известно, что на полигоне в Кингисеппском районе Ленинградской области при утилизации боеприпасов произошел взрыв. Погибли три человека, еще трое пострадали.
16 сентября в Гвердейском районе Калининградской области на спецполигоне предприятия "Форпост Балтика Плюс", которое занимается утилизацией боеприпасов, произошел взрыв. Погиб один человек – сотрудник предприятия, еще трое были госпитализированы.
4 августа склад ракетно-артиллерийского вооружения загорелся в Володарском районе Нижегородской области, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пожар возник на открытой площадке склада в поселке Юганец. Пострадавших не было.
22 июня на стрелковом полигоне в пригороде Улан-Удэ возник пожар. Утром 23 июня он был локализован Лесоохраной и МЧС на площади семь гектар.
20 июня на полигоне Ашулкук в Астраханской области во время выполнения работ по подготовке учебных целей – ракеты-мишени произошло возгорание одного из пороховых зарядов ракетного двигателя, что привело к сильным взрывам. В результате них разлетелись другие двигатели, которые повредили военную технику. Огонь был локализован. Из ближайшего населенного пункта были эвакуированы около 600 человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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