В Минобороны назвали причину взрыва на полигоне в Архангельской области

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, сообщает Минобороны России.
"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика", - сказано в релизе.
Всех раненых оперативно отвезли в медицинское учреждение, в каком состоянии они находятся, пока не сообщается.