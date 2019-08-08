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РИА Новости

В Минобороны назвали причину взрыва на полигоне в Архангельской области

13:19, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, сообщает Минобороны России.
"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика", - сказано в релизе.
Всех раненых оперативно отвезли в медицинское учреждение, в каком состоянии они находятся, пока не сообщается.
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