Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На военном складе под Ачинском произошел новый пожар и взрыв из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Отмечается, что причиной этого стало нарушение молниезащиты в результате ЧП 5 августа.
По данным пресс-службы ЦВО, незначительные травмы и порезы получил сотрудник вневедомственной охраны на КПП.
В свою очередь, в экстренных службах Красноярского края РИА Новости сообщили, что в результате ЧП пострадали девять человек, четырех из них госпитализировали.
"В пятистах метрах севернее населенного пункта Каменка при движении хозяйственного поезда произошла вспышка с последующей ударной волной и повреждением стекол в составе на перегоне Улуй — Ачинск", — сказал собеседник агентства.
В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно, обнаружен артиллерийский снаряд, добавил представитель экстренных служб.
В Ачинской межрайонной больнице РИА Новости сообщили, что раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие получили баротравмы и осколочные ранения.
На официальном портале властей Красноярского края уточняется, что во время работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке взорвался снаряд. Все пострадавшие — военнослужащие. Кроме того, поврежден автомобиль.
По данным мэрии Ачинска, в результате взрыва тяжелое ранение получил сотрудник полиции.
"По неофициальным данным, взорвалась машина, на которой передвигалась группа военных и полицейских. В Ачинской межрайонной больнице нам подтвердили, что один полицейский находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один вохровец в состоянии средней тяжести. Гражданская женщина от госпитализации отказалась. У всех порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы", — говорится в сообщении.
Краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение эвакуировать жителей Каменки в поселок Малиновку. Для этого из Ачинска и Ачинского района направили 11 автобусов.
Пассажирские поезда Абакан — Москва и Новосибирск — Абакан, в которых следуют около 800 человек, планируется направить в объезд через Красноярск.
Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. По последним данным, погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Из 20-километровой зоны от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.
6 августа, 08:57РадиоНазвана возможная причина пожара на складе под Ачинском