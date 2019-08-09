Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На военном складе под Ачинском произошел новый пожар и взрыв из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Отмечается, что причиной этого стало нарушение молниезащиты в результате ЧП 5 августа.

По данным пресс-службы ЦВО, незначительные травмы и порезы получил сотрудник вневедомственной охраны на КПП.

В свою очередь, в экстренных службах Красноярского края РИА Новости сообщили, что в результате ЧП пострадали девять человек, четырех из них госпитализировали.

"В пятистах метрах севернее населенного пункта Каменка при движении хозяйственного поезда произошла вспышка с последующей ударной волной и повреждением стекол в составе на перегоне Улуй — Ачинск", — сказал собеседник агентства.

В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно, обнаружен артиллерийский снаряд, добавил представитель экстренных служб.

В Ачинской межрайонной больнице РИА Новости сообщили, что раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие получили баротравмы и осколочные ранения.

На официальном портале властей Красноярского края уточняется , что во время работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке взорвался снаряд. Все пострадавшие — военнослужащие. Кроме того, поврежден автомобиль.

По данным мэрии Ачинска, в результате взрыва тяжелое ранение получил сотрудник полиции.

"По неофициальным данным, взорвалась машина, на которой передвигалась группа военных и полицейских. В Ачинской межрайонной больнице нам подтвердили, что один полицейский находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один вохровец в состоянии средней тяжести. Гражданская женщина от госпитализации отказалась. У всех порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы", — говорится в сообщении.

Краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение эвакуировать жителей Каменки в поселок Малиновку. Для этого из Ачинска и Ачинского района направили 11 автобусов.

Пассажирские поезда Абакан — Москва и Новосибирск — Абакан, в которых следуют около 800 человек, планируется направить в объезд через Красноярск.