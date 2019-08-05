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РИА Новости

Угрозы жителям Ачинска из-за взрывов нет, заявили в администрации города

Вчера, 15:07
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© Фото : страница "Коммунальный Мост | Красноярск" во ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе
Взрыв в Ачинском районе
© Фото : страница "Коммунальный Мост | Красноярск" во ВКонтакте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Администрация города Ачинска в Красноярском крае сообщает, что угрозы жителям города в связи со взрывами на территории воинской части нет, и просят соблюдать спокойствие.
Ранее РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв. Власти города Ачинска в Красноярском крае рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, по предварительным данным, начался после взрыва снаряда,
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Вчера, 14:49
Власти Ачинска просят не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы
"До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет. Просьба соблюдать спокойствие", - говорится в сообщении на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов
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