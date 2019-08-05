Угрозы жителям Ачинска из-за взрывов нет, заявили в администрации города

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Администрация города Ачинска в Красноярском крае сообщает, что угрозы жителям города в связи со взрывами на территории воинской части нет, и просят соблюдать спокойствие.

Ранее РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв. Власти города Ачинска в Красноярском крае рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, по предварительным данным, начался после взрыва снаряда,