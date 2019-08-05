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РИА Новости

При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали четыре человека

Вчера, 15:12
20463
© Фото очевидцаВзрыв в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
© Фото очевидца
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
При этом в краевом Минздраве заявили, что информации о пострадавших у ведомства пока нет.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
По данным МЧС, из-за пожара эвакуируют почти тысячу человек.
"Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: Заборка — 67 человек, Малый Улуй — 430 человек, Каменка — 153 человека. И детский лагерь — 257 детей, 66 взрослых", — сказал представитель ведомства РИА Новости.
В мэрии Ачинска попросили подготовиться к эвакуации всех жителей города.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, после взрыва боеприпасов осколки разлетаются в радиусе 15 километров.
Ряд СМИ сообщили о гибели военнослужащего в результате пожара, но в Министерстве обороны эту информацию опровергли.
В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.
Министр обороны Сергей Шойгу направил на место событий своего заместителя Дмитрия Булгакова и группу специалистов.
По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Вчера, 16:20
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
974492441
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Ну и классический коммент: если в РФ за неделю ничего не взорвалось, не загорелось, не утонуло и не экстренно не приземлилось - проверьте, возможно страну уже захватили солдатен НАТО.
5 августа, 16:13
nn oo
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