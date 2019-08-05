При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

При этом в краевом Минздраве заявили, что информации о пострадавших у ведомства пока нет.

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Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

По данным МЧС, из-за пожара эвакуируют почти тысячу человек.

"Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: Заборка — 67 человек, Малый Улуй — 430 человек, Каменка — 153 человека. И детский лагерь — 257 детей, 66 взрослых", — сказал представитель ведомства РИА Новости.

В мэрии Ачинска попросили подготовиться к эвакуации всех жителей города.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, после взрыва боеприпасов осколки разлетаются в радиусе 15 километров.

Ряд СМИ сообщили о гибели военнослужащего в результате пожара, но в Министерстве обороны эту информацию опровергли.

В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.

Министр обороны Сергей Шойгу направил на место событий своего заместителя Дмитрия Булгакова и группу специалистов.