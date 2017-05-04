На месте пожара на складе боеприпасов под Курском нашли останки прапорщика

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Останки начальника склада были найдены на месте пожара в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа в Курской области, сообщил в четверг РИА Новости руководитель 56 военного следственного отдела СК РФ по ЗВО Василий Колчев.

Возгорание в подземном хранилище стрелковых боеприпасов ЗВО вблизи населенного пункта Халино Курской области произошло днем 21 апреля. Тушением занимались пожарные расчеты войсковой части и МЧС. Пожар потушили вечером в тот же день.

"На следующие сутки на месте пожара были найдены останки. Экспертиза показала, что они принадлежат начальнику склада — прапорщику, которому было 39 лет", — сказал собеседник агентства. По его словам, больше в результате происшествия никто не пострадал.

Колчев отметил, что причина пожара будет установлена на основе результатов ряда экспертиз. Также, по его словам, ведется подсчет ущерба.