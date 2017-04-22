В Челябинской области произошел пожар на площади 30 гектаров

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пожарные Центрального военного округа в пятницу потушили пожар на полигоне в Челябинской области, площадь которого составила 30 гектаров, сообщила пресс-служба округа.

"Вчера пожарные расчеты Центрального военного округа потушили пожар на территории межвидового полигона в Челябинской области, площадь которого составила 30 гектаров… Угрозы объектам Минобороны нет", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

Всего к тушению привлекались около 300 человек, было задействовано 14 единиц специальной техники. В частности, использовался один вертолет Ми-8 с ВСУ-5А, которым 12 раз сбрасывали воду. Для локализации пожара привлекались силы и средства полигона, сотрудники филиала ФГАУ "Оборонлес" Минобороны, которые провели опашку земли по периметру горящей площади.