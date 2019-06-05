Биография Игоря Бабушкина

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинске Ярославской области.
Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и Институт менеджмента, экономики и инноваций.
В 1992-2012 годах проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России. Полковник запаса.
В 2013-2018 годах занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
25 сентября 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2015).
Награжден Орденом Мужества, ведомственными наградами.
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