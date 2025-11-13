Рейтинг@Mail.ru
14:51 13.11.2025
общество, россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин
Общество, Россия, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил заранее подумать о финансировании обучения ветеранов СВО в вузах сверх плана.
В четверг глава государства встретился с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным. На встрече глава комиссии рассказал о предложении дать возможность для ветеранов СВО и членов их семей при поступлении в вузы и средние учебные заведения поступать сверх установленных контрольных цифр приема.
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО
Вчера, 14:44
"Вузы также, полагаю, должны рассмотреть возможность обучения по нескольким квалификациям, в том числе по индивидуальному учебному плану. Эти предложения также обсуждены на площадке комиссии Госсовета с министерством образования и науки", - сказал Бабушкин.
"Просто нужно понять, как это будет финансироваться, чтобы это предложение не повисло в воздухе, понимаете? Если это сверх плана, то кто будет финансировать? Надо заранее об этом подумать", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин поручил Бабушкину продумать предложения по поддержке участников СВО
Вчера, 14:42
 
ОбществоРоссияАстраханская областьВладимир ПутинИгорь Бабушкин
 
 
