Путин поручил заранее подумать о финансировании обучения ветеранов СВО

"Вузы также, полагаю, должны рассмотреть возможность обучения по нескольким квалификациям, в том числе по индивидуальному учебному плану. Эти предложения также обсуждены на площадке комиссии Госсовета с министерством образования и науки", - сказал Бабушкин.