МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил заранее подумать о финансировании обучения ветеранов СВО в вузах сверх плана.
В четверг глава государства встретился с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным. На встрече глава комиссии рассказал о предложении дать возможность для ветеранов СВО и членов их семей при поступлении в вузы и средние учебные заведения поступать сверх установленных контрольных цифр приема.
"Вузы также, полагаю, должны рассмотреть возможность обучения по нескольким квалификациям, в том числе по индивидуальному учебному плану. Эти предложения также обсуждены на площадке комиссии Госсовета с министерством образования и науки", - сказал Бабушкин.
"Просто нужно понять, как это будет финансироваться, чтобы это предложение не повисло в воздухе, понимаете? Если это сверх плана, то кто будет финансировать? Надо заранее об этом подумать", - сказал Путин.